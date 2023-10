Senac de Nossa Senhora da Glória entrega certificados da 1ª turma do curso Técnico em Enfermagem

Numa noite prestigiada por amigos, familiares e autoridades, formandos da 1ª turma do curso Técnico em Enfermagem, ofertado pela Senac Sergipe, por meio da unidade de Nossa Senhora da Glória, receberam seus certificados, na sexta-feira, 6 de setembro. Representando o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, o diretor Regional do Senac-SE, Marcos Sales, destacou a importância de cursos técnicos chegarem ao sertão sergipano.

“Cumprimos o nosso papel de educar para o trabalho, levando transformação social para quem precisa, no local onde reside. E agora, as empresas locais não necessitam buscar profissionais em outras cidades, pois têm qualificados, no município. O Senac investe obrigatoriamente 66,67% da receita compulsória em cursos do Programa Senac de Gratuidade, e é isso que faz o Senac ser essa potência em transformar vidas de pessoas que não teriam acesso aos cursos, devido aos custos financeiros, aliado aos cursos pagos. Temos que ser sempre gratos à CNC, à Fecomércio e ao Senac, por propiciar essa inclusão e transformação”.

Representante da Administração Nacional no Conselho Regional do Senac-SE, André Garcez destacou o privilégio de acompanhar a solenidade.

“É muito gratificante estar aqui, acompanhando nesta noite, a entrega dos certificados desta primeira turma de Técnico em Enfermagem, ofertada pela unidade do Senac em Nossa Senhora da Glória. Percebemos até onde os investimentos da instituição podem chegar e estão sendo feitos, levando transformação para a vida de pessoas que precisam”.

“Somos a primeira turma do curso Técnico em Enfermagem da unidade Senac de Nossa Senhora da Glória. Temos a certeza de que o mérito desse momento que estamos vivenciando hoje estará para sempre guardado no coração e na mente dos nossos pais, familiares e alunos. Finalizamos a nossa formação profissional, e apesar das personalidades, conceitos, valores e opiniões diferentes, alcançamos o nosso objetivo e estamos prontos para darmos os primeiros passos sozinhos na profissão”, enfatizou a oradora da turma, Danielle Lima da Silva, logo após o juramento conduzido pela colega Karla Tatiane Vieira.

“Quando ligar para você agora, será como colega de trabalho e fico muito agradecida por ter participado desse processo de formação de você”, declarou a instrutora Edivânia Lima, agradecendo aos alunos, por tê-la escolhido como homenageada.

Paraninfa da turma, a instrutora Beatriz Melo de Almeida deixou cinco mensagens que devem ser consideradas pelos formandos, na vida profissional.

“Mantenham a simplicidade, reconheçam o valor dos outros, valorizem os bons exemplos, sejam criativos e lutem pelo que acreditam. Vocês são pessoas incríveis, que venceram e que desejo que tenham um futuro profissional brilhante”.

“Quero parabenizar todos os concludentes do curso, seus pais e familiares, que estão por trás do sucesso de você; agradecer a cada colaborador desta unidade, que tornam possíveis momentos como este, e aos presentes nesta noite de festa”, enfatizou a gerente da unidade, Alessandra Carvalho, agradecendo também a presença da representante das Câmaras da Fecomércio, Diana Dantas.

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem – Regional Sergipe (Coren-SE), Diego Borges, participou da cerimônia e enalteceu o momento de vida profissional que se inicia.

“Estou feliz por estar aqui nesta noite representando o Coren, neste momento importante na vida de cada um de vocês. Quero destacar que o futuro é o agora, que aqueles que tem um bom domínio, que estão sempre imersos nos estudos, vivem o presente, fazem uma construção diária”.

Homenagem a distância

Por conta de agenda parlamentar, o Senador Laércio Oliveira, representado por Henriclay dos Santos, não participou do evento, mas fez questão de se fazer presente por meio de um vídeo no qual reconhece o esforço da turma e deseja sucesso nessa nova etapa de vida de cada um.

“Vocês se esforçaram para chegar até o final do curso e o bom de tudo isso é que a partir daí, tem uma oportunidade enorme que a vida passa a oferecer a cada um de vocês, recompensando todo o esforço. Recebam o meu abraço, o meu carinho e a certeza de que o futuro de vocês começa a partir de hoje”, expressou no vídeo o senador.

