Senac levará capacitações em turismo e gastronomia para o ‘Verão Sergipe’

O Senac estará presente no Verão Sergipe 2024, levando capacitações para os municípios onde acontecerão as atividades. A decisão foi tomada durante reunião solicitada pelo secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, que foi recebida pelo diretor Regional do Senac-SE, Marcos Sales. O encontro aconteceu em dezembro do ano passado.

“Nosso grande desafio é formar uma mão de obra de acordo com a necessidade do mercado. Vamos aproveitar mais esse projeto do governo para levar qualificação profissionalizante para a comunidade local, além de todas as atividades esportivas e culturais que vão acontecer, em cinco municípios sergipanos. A proposta é aproveitar o momento turístico para prepará-los para o mercado de trabalho. Por meio de parceria com o Senac, que tem toda uma estrutura de formação profissionalizante, levaremos qualificações de acordo com o potencial econômico de cada região”, ressaltou Jorge Teles, que esteve acompanhado pela superintendente do Núcleo de Atendimento ao Trabalho (NAT), Marcela Prudente e pelo secretário executivo da Seteem, Rafael Tavares.

“O Verão Sergipe é um evento festivo voltado para o turismo, e agora agregaremos qualificação para os moradores de cada localidade, com foco na empregabilidade, dentro da vocação de cada localidade onde acontecerão as atividades. Serão cursos e oficinas de atendimento ao público, garçom, camareiro e gastronomia regional”, reforçou Rafael Tavares.

O início das oficinas será no dia 15 de janeiro, em Ponta dos Mangues, região de Pacatuba. O Verão Sergipe começa dia 12 na praia da Caueira, em Itaporanga, e vai até o dia 12 de fevereiro, passando ainda por Pirambu, Canindé do São Francisco e praia do Abaís, em Estância.

De acordo com a coordenadora dos cursos de Gastronomia do Senac/SE, Marta Moreira Aguiar, já está definida a oficina que será ofertada em duas localidades.

“Serão abertas turmas para a oficina de Boas Práticas para serviço de alimentos, no povoado Ponta dos Mangues, em Pacatuba, nos dias 15 e 16, e nos dias 18 e 19, na praia da Caueira, em Itaporanga”.

“O Senac ofertará, em parceria com a Seteem, 30 vagas de cursos e oficinas em cada localidade, com previsão de capacitar 150 pessoas no total. São qualificações voltadas para que os moradores possam receber bem o turista, para que ele divulgue o Estado e a receptividade que teve em Sergipe e possa voltar. Essas capacitações serão viabilizadas por meio do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) e da Unidade Móvel do Senac Sergipe”, informou o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

O diretor do Senac-SE, Marcos Sales, ressaltou que a parceria fortalece o papel do Senac em educar para o trabalho.

“Durante o Verão Sergipe atuaremos em cinco municípios, com cursos direcionados para o turismo e também com o fortalecimento do Programa Primeiro Emprego, do Governo do Estado. Atualmente os alunos que saem do Senac, tem uma empregabilidade de 71,5% e com essa parceria com a Secretaria do Trabalho, poderemos ter uma maior eficiência, contribuindo para o crescimento econômico do Estado e para a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos”.

Senac | SE