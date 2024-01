 Senac Sergipe oferta cursos gratuitos

O Senac Sergipe iniciou o ano de 2024 com a oferta de diversos cursos gratuitos, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São turmas pela manhã, tarde e noite, nos eixos de Tecnologia da Informação (TI), Beleza, Saúde, Administração e Inclusão. As 184 vagas abertas estão distribuídas em 10 salas de aulas, cujas inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês.

Os requisitos, a exemplo de idade mínima, de 14 a 18 anos, bem como o grau de escolaridade, do ensino fundamental incompleto ao médio incompleto, variam de acordo com cada curso ofertado. Os interessados podem obter mais informações, sobre os turnos, carga horária, e documentos exigidos, no endereço www.se.senac.br/psg/consulta-de-vagas/ .

Os resultados serão divulgados no dia 17 deste mês e as matrículas acontecerão presencialmente nos dias 18 e 19, no CEP Aracaju (rua Vila Cristina, 81 – São José).

Confira os cursos:

Operar sistemas operacionais, clientes, aplicativos de escritório e periféricos

Instalador e Reparador de Redes de Computadores

Corte e Escova

Massagista

Libras Básico

Assistente de Pessoal

Sobre o PSG

O Senac investe, desde 2014, 66,67% de sua Receita Líquida de Contribuição no Programa Senac de Gratuidade (PSG), um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros oriundos de famílias de baixa renda.

O acordo para implantação deste importante programa de educação foi firmado em 22 de julho de 2008, entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Fazenda, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC e o Senac, e ratificado pelo Decreto nº 6.633, de 5 de novembro de 2008.

Podem usufruir do PSG, pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais. Grupo familiar corresponde ao próprio candidato e as pessoas que moram com ele, que usufruam da renda bruta familiar e tenham com o candidato algum grau de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(ã), ou avô(ó).

Senac | SE