Decoração maximalista: arquiteta dá dicas como aproveitar sem exageros

Com uma decoração maximalista, marca do reality, o BBB 2024 traz um cenário composto de uma gigantesca mistura de estilos, estampas e cores. Inspirada nos contos e histórias de ficção, os ambientes têm muitos elementos que remetem ao natural como a madeira, o verde na vegetação, mesmo que artificial, além de espaços amplos, especialmente a área externa.

“Mesmo com elementos desse tipo, todos os ambientes trazem um excesso de informação, além de zero janelas em quartos e banheiros, ou seja, toda iluminação na área interna é artificial e, especificamente, branca. Sem ventilação e iluminação natural, fica mais difícil se sentir confortável e ter uma noção de tempo. Tudo isso com o objetivo de atingir um propósito principal: agitação visual e mental”, explica a arquiteta e urbanista, Melissa Roeder.

A arquitetura e o design de interiores, nesse caso, são utilizados para afetar diretamente o psicológico dos brothers & sisters trazendo sobrecarga, estresse e irritabilidade.

“Sabe quando você vai pra casa pra descansar e desacelerar? No BBB a intenção é total oposto, lá eles são impedidos de descansar a mente de verdade. Isso acaba deixando-os mais suscetíveis à brigas e discussões”, pontua a arquiteta.

Longe do cenário da casa mais vigiada do Brasil, será que é possível pinçar referências para inspirar uma repaginada de algum ambiente da nossa casa? Melissa diz que sim, já que os itens decorativos e móveis isolados podem ser achadinhos bem interessantes.

“Exemplos de ideias legais da casa do confinamento que podem ser trazidas para o mundo real seriam os materiais mais naturais (madeira e jardins verticais com plantas preservadas, para quem tem dificuldade de cuidar de plantas vivas no cotidiano), toques de cor no mobiliário para trazer mais dinamismo para o ambiente, ou até cores nos detalhes como almofadas, quadros, artes desenhadas nas paredes. Tudo isso (mais verde, mais pontos de cor, mais arte) pode trazer mais alma e personalidade para o espaço, e consequentemente uma melhor qualidade de vida.