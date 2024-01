Senac lança turmas do programa Jovem Aprendiz

O Senac Sergipe está com 210 vagas abertas para a formação de sete turmas do Programa de Aprendizagem, sendo três com previsão de início no dia 6 de fevereiro e quatro no dia 6 de março. Durante o ano de 2023, foram feitas mais de 3,2 mil matrículas, por meio de parceria com empresas em Aracaju e no interior do Estado.

Para fazer parte, os interessados devem preencher os pré-requisitos – um deles é ter entre 14 e 24 anos -, fazer o cadastro ou enviar o currículo para o Setor de Recursos Humanos (RH) nas empresas parceiras, que estejam contratando aprendizes. Várias lojas, supermercados, farmácias e outros estabelecimentos oferecem vagas para esse público, pois precisam estar de acordo com a Lei em 10.0977/2000.

Após isso, essas empresas matriculam seus jovens em um dos cursos de Aprendizagem Profissional Comercial oferecidos pelo Senac, de acordo com o perfil do ramo de atuação de cada uma. É importante saber que não há inscrição diretamente no Senac.

“No ano passado, o Senac Sergipe registrou mais de 3,2 mil matrículas efetivas no Programa de Aprendizagem, fruto de um trabalho conjunto com empresas, Ministério Público do Trabalho em Sergipe e Tribunal de Justiça de Sergipe, além de órgãos públicos. Atendemos a solicitação para a contratação de adolescentes e jovens, em cumprimento a legislação e com foco no processo de transformação dos aprendizes, através da oportunidade de trabalho”, enfatiza Marileide Martins, gerente do Núcleo de Promoção Social e Relação com Egressos (NPRE).

Para atender a demanda das empresas do setor do comércio de bens, serviços e turismo, o Senac oferta cursos com objetivo de contemplar as diversas atividades do segmento.

“Já estamos com vagas abertas para quatro cursos, que serão iniciados em fevereiro, com a oferta de 120 vagas. Já em março, estão programadas mais três turmas, para um total de 90 jovens. A lista de empresas parceiras está disponível no site, para consulta dos interessados, bem como o cronograma de cursos abertos”, ressalta Marileide Martins.

Cursos abertos:

Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços Administrativos

Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços de Vendas

Aprendizagem Profissional de Qualificação em Serviços de Atacado e Varejo

Para saber mais detalhes sobre os cursos acesse https://www.se.senac.br/programa-de-aprendizagem/

Confira a lista de empresas parceiras do programa em Empresas-Parceiras-do-Programa2021-2.pdf (senac.br)

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE