Senac EAD oferece 380 cursos certificados pelo MEC e com horário flexível de estudo

Durante o ano de 2023, 139 pessoas buscaram qualificação profissional na Plataforma EAD (Ensino à Distância) do Senac, por meio da Regional Sergipe. Pioneiro no Brasil nessa modalidade de educação, atualmente estão disponíveis 380 tipos de cursos, entre livres, extensão universitária, pós-graduação, graduação e habilitação técnica de nível médio, todos com certificações reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

O Senac iniciou a promoção desta modalidade de educação na década de 1940 por meio da Universidade no Ar, que na época levava conhecimento profissional a locais distantes por meio de programas de rádio. O que antes visava chegar até quem não tinha como se deslocar para os locais onde eram oferecidos cursos presenciais, hoje tornou-se uma ferramenta que reúne autonomia de estudos com flexibilização de horários.

“Das 139 pessoas que buscaram a Plataforma EAD do Senac aqui em Sergipe, 43 iniciaram cursos técnicos, 69 fizeram cursos livres de Formação Inicial e Continuado (FIC) e 27 começaram um curso superior”, destaca Shirlayne Lopes, coordenadora dos Cursos EAD do Senac-SE.

O Senac EAD tem reconhecimento nacional, sendo considerada uma das maiores redes de cursos a distância do país, favorecendo o desenvolvimento pessoal e profissional, promovendo a adoção de atitudes de responsabilidade, autonomia, disciplina, organização pessoal e proatividade.

“Além da autonomia de estudos, os alunos têm acompanhamento de professores on-line para tirar dúvidas, podem organizar seus horários e locais de estudos, com redução de gastos com deslocamento e alimentação. Outro ponto que destacamos são os descontos que frequentemente a plataforma oferece”, enfatiza Shirlayne Lopes.

Os interessados podem consultar todas as informações de cursos, tempo de duração, escolaridade exigida, metodologia, etc., bem como fazer a matrícula e escolher a forma de pagamento acessando o site https://www.ead.senac.br/ .

“Em Sergipe, os interessados nos cursos ofertados, ou os que buscam orientações para acessar a Plataforma EAD do Senac, devem ligar para o telefone 3212-1543”, finaliza Shirlayne Lopes.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE