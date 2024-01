Parceria com o Governo do Estado levou qualificação para cerca de 2 mil jovens em todo o Estado  

O Teatro Tobias Barreto ficou lotado na manhã desta quinta-feira, 17, com cerca de dois mil estudantes do ensino médio da Rede Pública do Estado, vindos dos 74 municípios do interior sergipano e da capital. Eles foram receber os certificados de conclusão de cursos ofertados pelo Senac-Sergipe, em parceria firmada com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc).

“Batemos a nossa meta em 2023 e chegamos com ações nos 75 municípios sergipanos, colocando em prática a inclusão, que agora efetivamente faz parte da missão do Senac. Seguimos a orientação do presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, e da CNC, Roberto Tadros e pela primeira vez na história do Senac Sergipe, ofertamos cursos e capacitações para todo o Estado, levando dignidade e transformando vidas de jovens, em parceria com o Governo do Estado. Para este ano, o desafio é ampliar esse trabalho em 50%”, informou o diretor Regional do Senac-SE, Marcos Sales.

“Devemos comemorar a dedicação do Senac para profissionalizar quase dois mil estudantes de todas as cidades de Sergipe. Em parceria com o Governo do Estado, conseguimos abrir 111 turmas de 15 cursos diferentes em todos os municípios, nas unidades físicas no Senac ou por meio da Unidade Móvel e do Centro de Gastronomia e Turismo. Batemos recorde e vamos continuar trabalhando para superar o trabalho feito o ano passado, pois a interiorização das nossas ações é uma prioridade da nossa gestão, alinhada com as orientações do presidente da CNC, Roberto Tadros e com o apoio dos conselhos que validam nossas decisões”, enfatizou Marcos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio-CNC-Sesc-Senac.

Na visão do diretor de Educação Profissional do Senac, Adalberto Trindade de Souto, montar toda a logística para oferecer os cursos foi um grande desafio.

“Ver hoje o Teatro Tobias Barreto lotado de alunos que foram capacitados pelo Senac, sentimos que estamos cumprindo a nossa missão. Essa parceria com o Governo do Estado, por meio da Seduc, foi extremamente importante para preparar os jovens do Ensino Médio da Rede Pública, para chegarem qualificados ao mercado de trabalho, com um certificado de peso nacional, para atuarem em qualquer lugar do país. Executamos o trabalho em 2023 e vamos ampliar ainda mais este ano, chegando até 150 turmas de diversos curso”.

O secretário de Educação, Zezinho Sobral, reconheceu os esforços das equipes da Fecomércio e do Senac.

“Não é fácil montar uma estrutura e organizar a qualificação de cerca de dois mil jovens, espalhados por todos os 75 municípios de Sergipe, criar uma rede capaz de atender todas as expectativas, com cuidado e com zelo em escolher os instrutores, que foram responsáveis diretos pela qualificação dos jovens aqui presentes. Quero agradecer a todos os envolvidos, que tornaram possível essa grande ação, voltada para os alunos das escolas públicas do estado”.

Nos quatro cantos

Natural de Pinhão, Luana Gregório dos Santos foi instrutora do curso de Atendente de Farmácia, no município vizinho, Pedra Mole.

“Este é um trabalho excelente, que mostra a preocupação do Governo do Estado em qualificar pessoas de todo o interior, em parceria com o Senac, para que tenham um futuro melhor. É muito gratificante perceber a satisfação de cada aluno que participa do curso, principalmente as mulheres. E mais ainda em municípios pequenos, como Pinhão e Pedra Mole”.

Nayana Araújo, instrutora do curso de Assistente de Recursos Humanos, expressou o orgulho de ser Senac e fazer a diferença na vida de jovens.

“A educação protagonista que temos desempenhado com nossos alunos provoca a transformação desses alunos, munindo-os de conhecimento técnico, mas principalmente humano. O que eles aprendem, aplicam no projeto integrador, necessários para concluir cada curso. É muito gratificante fazer parte do Senac e acompanhar essa evolução”.

O aluno do Colégio Estadual Olavo Bilac, Epson dos Santos, que fez o curso de Assistente de Recursos Humanos, enfatizou a importância da ação voltada para quem estuda na Rede Pública Estadual de Ensino.

“Muitas vezes somos rotulados injustamente, porém, o que queremos são oportunidades para que possamos buscar o nosso lugar ao sol. Muitas vezes somos incompreendidos e em algumas situações, esquecidos. Mas não somos invisíveis, estamos aqui no presente plantando para colher no futuro. O governador Fábio Mitidieri foi sensível a essa necessidade do jovem, o secretário Zezinho Sobral buscou a Fecomércio e o Senac para viabilizar essa formação profissionalizante, com os instrutores mais bem preparados do mercado. Não tenho dúvidas de que iremos realizar grandes colheitas com tudo aquilo que aprendemos”.

Para o aluno Alysson Henrique, da Escola Leonor Teles de Menezes, no Mosqueiro, o dia foi de comemoração dupla, pois obteve um excelente resultado no Enem (980 na redação) e vai fazer o curso de Direito

“Me dediquei bastante para alcançar meus objetivos. E ainda mais recebendo a certificação do Senac, de um curso profissionalizante que me preparou para o mercado de trabalho. Estou muito feliz e me sentindo realizado”.

“Essa parceria entre a Secretaria de Educação e Senac foi pensada para a capacitação de vocês, alunos da rede pública, em promover oportunidades. Uma das coisas que a gente mais necessita neste momento é de mão de obra qualificada para ocupar os espaços de emprego que vêm surgindo no nosso estado. E vocês são os grandes vitoriosos, pois fizeram por onde receber essa certificação e lotaram o teatro, mesmo em período de férias”, parabenizou o governador do Estado, Fábio Mitidieri.

