Segunda edição do Seminário Saberes e Sabores do Senac acontecerá em Laranjeiras

O gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac Sergipe, José Américo Siqueira, a analista pedagógica, Cristina Feitosa e a técnica em gastronomia, Marta Moreira Aguiar, receberam na manhã de terça-feira, 4, o secretário de Cultura, Turismo e Igualdade Racial de Laranjeiras, Plácido Lyra e a diretora de Projetos de Igualdade Racial, Émmerly Leite. O encontro foi para tratar da realização da próxima edição do Seminário Saberes e Sabores, que acontecerá no município.

“A proposta de levar uma edição do evento para Laranjeira surgiu após participar da edição em Aracaju. O objetivo inicial é fazer com que a cultura afro-laranjeirense, que é a pasta que trabalho diretamente, seja mais divulgada e reconhecida. Nós temos um dos quilombos mais conhecidos do Brasil, que é a Mussuca, e a cultura de terreiro, que é fazer comida à moda antiga, na panela de barro e com fartura. Queremos mostrar que a cultura de Laranjeiras é viva, antiga, mas que está sempre se renovando”, disse Émmerly Leite.

"Temos trabalho em conjunto com o Senac e a Fecomércio para difundir a riqueza cultural e turística que o nosso município tem. A Prefeitura de Laranjeiras está observando a necessidade de avançar no setor turístico. Então viemos até o Senac para firmar essa parceria e realizar esse seminário sobre gastronomia no nosso município", enfatizou o secretário Plácido Lyra.



Esse primeiro encontro foi para definir a data e iniciar as tratativas sobre o formato do seminário e palestrantes que serão convidados.

“Essa é uma parceria entre a Prefeitura de Laranjeiras e o Senac, que contará com o apoio da Universidade Federal de Sergipe, onde será realizado o evento. Ficou definido que o seminário acontecerá no dia 16 de setembro, no auditório da UFS, com apresentações culturais, exposição e rodas de conversas”, adiantou José Américo Siqueira.



Idealizadora do projeto Saberes e Sabores, Marta Moreira Aguiar enfatizou que será um evento para discutir a identidade gastronômica de Laranjeiras.

“Vamos descobrir as influências gastronômicas da culinária de Laranjeiras. Sabemos que em Sergipe, toda a nossa gastronomia foi influenciada, e no seminário, debateremos o que é predominante na culinária de Laranjeiras, quais as riquezas possui para nos revelar, se teve uma influência maior da culinária africana, portuguesa ou de outros povos. Toda essa discussão, além de criar uma identidade gastronômica, fomenta o turismo”.