Polo de Confecções de Sergipe em Tobias Barreto e Itabaianinha tem potencial turístico

Você sabia que no sul de Sergipe existe um Pólo de Confecções com grande potencial de se tornar um grande atrativo de turismo de compras? Os municípios de Tobias Barreto e Itabaianinha tem tradição na produção de roupas e bordados, bem ao estilo da rota da moda nos municípios pernambucanos de Caruaru, Santa Cruz do Capiberibe e Toritama. Assim como em Pernambuco, nos municípios sergipanos existe um aglomerado de iniciativas produtivas e comerciais relacionadas ao setor de confecções.

Essa foi a conclusão da equipe técnica do programa Vai Turismo desenvolvido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo e secretarias municipais depois de duas visitas técnicas a Itabaianinha e Tobias Barreto. Nos municípios, eles conheceram um amplo comércio de vestuário e confecções que será desenvolvido através do incentivo ao turismo.

A executiva de vendas da Fecomercio, Leide Oliveira, por muitos anos foi revendedora de confecções e comprava seus produtos no agreste de Pernambuco, hoje avalia que Itabaianinha tem uma estrutura bem parecida com a região. “Já Tobias, apesar de ter menos infraestrutura, tem um comércio muito maior e está fazendo um grande empreendimento para organizar as lojas. E passará a ter também estacionamento para ônibus”, disse Leide, acrescentando que hoje a maioria dos compradores vem da Bahia.

Atualmente, Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe se destacam por uma atenção mais detalhada à qualidade das roupas e principalmente pelo seu maior atrativo: o preço baixo. Praticados de maneira bem parecida entre os três municípios, os valores das peças fisgam olhares locais e nacionais.

Em Sergipe, os preços também são bastante atrativos e a qualidade dos produtos terão esse olhar através da capacitação do Senac. “Em Tobias Barreto é possível encontrar diversas peças de roupas, além de produtos para cama, mesa e banho. O destaque vai para a renda richelieu, tão tradicional na região, que precisa ser ainda mais valorizado”, disse.

Diversificação das atividades

A primeira visita técnica foi em Itabaianinha, que tem investido em diversificação das atividades para os turistas. O grupo foi recebido pelo prefeito Danilo Carvalho, que relatou um pouco do que está sendo feito para consolidar Itabaianinha. “Estamos investindo em infraestrutura, com melhorias de estradas, pórticos na entrada da cidade e no terminal rodoviário. Teremos também a Casa da Cultura, que entrará em funcionamento dentro de 90 dias, que vai fomentar a nossa história, e o prédio da Praça Tamarindo, que é o marco zero do nosso município. Temos muito ainda a fazer e o programa Vai Turismo, com toda certeza, vai nos ajudar a alinhar esse trabalho de Itabaianinha junto com Tobias Barreto como rota de compras, principalmente na oferta de capacitação de mão de obra”, ressaltou, destacando que a cidade já possui uma estrutura razoável de pousadas para o pernoite dos turistas.

O grupo técnico conheceu a Praça Tamarindo e foi guiado pela turismóloga Eline Costa, para a Casa do Licor Maria Bonita, onde conheceram um pouco da tradição da bebida, iniciada pelos pais das duas irmãs que cuidam da produção. A visita seguiu para conhecer a Cerâmica São José, a maior do Norte-Nordeste, que faz a produção de blocos e está implantando um projeto ecológico, que é o aproveitamento da casca do coco para alimentar as fornalhas.

Após o almoço no tradicional restaurante Capão da Maria, a comitiva foi conhecer de perto a produção da cerâmica morena, uma tradição indígena feita de forma artesanal e passada de geração em geração. Lá quem tiver interesse, pode ainda aprender a fazer uma das peças. A visita técnica foi finalizada no Polo Moda da cidade.

“Nós elaboramos aqui em Itabaianinha quatro circuitos turísticos. Apresentamos hoje a vocês um pouco do da cerâmica, de experiências gastronômicas e de moda. Temos ainda o rural, com mirante da Pedra Branca, ver de perto a produção e degustar queijo local, andar a cavalo e outras particularidades do interior”, destacou Eline Costa.

Em Tobias Barreto, a equipe técnica do Vai Turismo também fez a visita na Casa de Tobias, lar onde o poeta passou grande parte de sua vida. O local funciona como um museu memorial onde encontramos a linha do tempo da trajetória política, filosófica e artística de Tobias Barreto.

Para o superintendente da Fecomércio Maurício Gonçalves, conhecer de perto as potencialidades e dificuldades que cada município enfrenta é importante para discutir estratégias para alavancar o turismo, partindo da base e envolvendo governo e municípios.

“O Vai Turismo tem essa função, que é de reunir todos os envolvidos e trabalhar da melhor forma para desenvolver a economia do nosso Estado. O nosso presidente da Fecomercio, Marcos Andrade, abraçou a ideia de focarmos em duas rotas estratégicas, para começarmos essa consolidação. E conhecer de perto as riquezas de cada município tem sido uma grata surpresa. A ideia da CNC é exatamente essa, ouvir e planejar o desenvolvimento turístico, a partir da realidade de cada município e onde, enquanto sistema S, podemos atuar na cadeia produtiva e na qualificação de mão de obra para atender as demandas de cada local”, reforçou Maurício Gonçalves.

