Senac e Banco do Nordeste dialogam sobre parceria com foco em turismo e gastronomia

O diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto, recebeu no dia 25 de janeiro, o gerente executivo de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, Lenin Falcão. Em pauta, o Prodeter, programa elaborado pelo banco, que visa o fortalecimento de cadeias produtivas nos estados.

“O Banco do Nordeste já faz há alguns anos um trabalho junto com a Fecomércio, com atuação em Itabaianinha e Tobias Barreto, participa do Vai Turismo e com o Senac, já fez uma parceria em Nossa Senhora da Glória, por meio do Programa de Desenvolvimento Territorial. E dentro dele, já temos um trabalho voltado para a área de bares e restaurantes, na Grande Aracaju, e queremos contar com o Senac nesse projeto”, destacou Lenin Falcão, que esteve acompanhado pelo agente de Desenvolvimento do banco, Fernando Pessoa.

Várias informações foram trocadas durante a reunião, que contou com a presença da coordenadora dos cursos de Gastronomia do Senac-SE, Marta Moreira Aguiar, e do gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT), José Américo Siqueira.

“Falamos sobre o Seminário Saberes e Sabores, sobre a participação do Senac na Semana da Sergipanidade e outros eventos que vamos participar, voltados para o turismo e gastronomia, e os representantes do Banco do Nordeste têm interesse que essas e outras ações façam parte do cronograma deles, do Prodeter”, informou.

De acordo com Adalberto Trindade, um segundo encontro acontecerá, contando com a presença do presidente do Conselho Empresarial do Turismo (Cetur) da Fecomércio, Fábio Andrade, e representantes de bares e restaurantes.

“Tivemos a oportunidade de conhecer melhor as ações do Banco do Nordeste nas áreas de Turismo e Gastronomia, o que eles pensam em desenvolver junto com o Senac. Foi uma conversa preliminar, para fortalecer ainda mais a nossa atuação nestes setores, junto com o trabalho que vem sendo realizado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, com o objetivo de fomentar o turismo, mostrar a cultura, a culinária, os atrativos que Sergipe possui”, ressaltou o diretor de Educação Profissional.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE