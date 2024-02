Senac terá unidade em Santana do São Francisco para qualificar artesãos

O presidente do Sistema Fecomércio-CNC-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e o diretor Regional do Senac, Marcos Sales, foram convidados pelo prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, para visitar o município na quarta-feira, 24, para analisar a nova localização da Escola Senac no município. A proposta é que a futura unidade possa profissionalizar os artesãos da cidade, para que os produtos fabricados atendam aos padrões de comercialização em todo o país e no mercado internacional.

“Queremos profissionalizar o cidadão na sua atividade e vocação, que é trabalhar com o barro. Essa unidade do Senac em Santana do São Francisco chegará com essa proposta, de aperfeiçoar o trabalho que já é feito pelos artesãos, para que as peças que são produzidas aqui tenham qualidade para serem comercializadas para o mercado internacional, levando a marca de cada um e o nome do município para todo o Brasil e outros países”, enfatizou Marcos Andrade.

O presidente do Sistema Fecomércio complementou afirmando que, a qualificação profissional representa uma vida melhor para os artesãos e seus familiares.

“Esse é o braço social do sistema, levar educação profissional e transformadora. E aqui estamos, numa região com os menores IDEB e IDH do Estado. Quando pensamos no projeto de interiorização das ações da Fecomércio, do Senac e do Sesc, levamos esses dados em consideração, visando melhorar a qualidade de vida dos sergipanos”.

O prefeito do município destacou a excelente atuação do Sistema Fecomércio, por meio das unidades do Senac e Sesc, vem fazendo em todo o Estado.

“É uma honra receber uma Escola do Senac em Santana do São Francisco, pois sabemos que será uma grande aliada na transformação da realidade do nosso município, que está na região mais carente de Sergipe. O presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, e o diretor do Senac, Marcos Sales, têm essa visão ampla de melhorar a qualidade de vida através da educação profissional. Temos o talento dos nossos artesãos e vamos qualificá-los ainda mais. A unidade vai beneficiar toda a comunidade do Baixo São Francisco”, enfatizou Ricardo Roriz.

O leque de cursos ofertados vai atender às demandas dos moradores da região, para que tenham uma profissão, preparando-os para atuar na região ou em qualquer outra localidade do país.

“Os projetos da unidade já estão em andamento e estamos na fase de conclusão para contratação de empresa para realizar as obras. O nosso objetivo é lançar a ordem de serviço neste primeiro semestre. A nossa escola ofertará todos os cursos possíveis que existem em nosso portfólio, mas focados na vocação natural desta região do Baixo São Francisco. Estaremos aperfeiçoando o artesanato local principalmente na questão do acabamento para agregar valor aos produtos”, detalhou o diretor do Senac-SE, Marcos Sales.

A visita foi acompanhada pelo tesoureiro da Fecomércio, Petrúcio Silva, e o presidente da Câmara Municipal de Santana do São Francisco, Valdson da Silva Costa.

Mais projetos

Alguns projetos já estão sendo realizados pelo sistema Fecomércio, em parceria com a Prefeitura de Santana do São Francisco, a exemplo de oferta de capacitações por meio do Senac-SE.

O município também foi um dos 15 do interior sergipano que receberam o Natal Iluminado em 2023, atraindo cerca de 10 mil pessoas para acompanhar a festa. Para este ano, além de lançar a ordem de serviço para a construção de uma unidade do Senac na cidade, os projetos envolvem ainda o governo do Estado.

“Com a participação da Secretaria do Trabalho, pasta comandada por Jorge Teles, está em estudo a instalação de um galpão com fornos, onde possam ser finalizadas as peças produzidas pelos artesãos. O objetivo é melhorar as condições de trabalho deles. Com isso e qualificação, conseguiremos internacionalizar o mercado do barro de Santana do São Francisco”, finalizou Marcos Andrade.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE