Senac dialoga sobre parcerias com o Governo e a Prefeitura de Aracaju

O diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto, recebeu as visitas de representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju, na última semana. Na pauta dos dois encontros, o alinhamento sobre cursos e capacitações a serem ofertados em parceria com a instituição de educação.

“Na tarde da quarta-feira, recebemos a visita de Rafael Melo, superintendente da Secretaria de Estado do Emprego e Trabalho, que veio acompanhado do consultor educacional Paulo Lira. Eles nos trouxeram informações importantes sobre a necessidade de parceria entre o Governo e o Senac, para qualificar pessoas em todo o Estado para o mercado de trabalho, atendendo às demandas de vagas de empregos existentes”, informou Adalberto de Souto.

A retomada do crescimento da economia após a pandemia, de acordo com o diretor da Divisão de Educação Profissional, acelerou o processo de exigência de pessoas qualificadas e capacitadas para preencher as vagas de trabalho.

“O Senac tem essa missão de educar para o trabalho, dando oportunidades para que os nossos alunos tenham chances reais de conseguirem empregos e salários melhores”.

Neste sentido, na manhã de quinta-feira, 20, Adalberto de Souto recebeu a visita da presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Edivaneide Souza, e sua equipe.

“A parceria será neste primeiro momento, para a oferta de cursos na área de tecnologia e, posteriormente, capacitações no segmento de gastronomia. Esse trabalho em conjunto traz um resultado bastante positivo, pois os cursos são oferecidos de acordo com a demanda de mercado, aumentando as chances de empregabilidade de quem faz as capacitações”, finalizou o diretor da DEP.

