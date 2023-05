Fábio confirma reajuste de 2,5% e promete carreira do magistério a partir de 2024: “Fiz o que podia fazer”

O governador Fábio Mitidieri (PSD), que está em Houston, nos Estados Unidos, participando de um evento internacional de óleo e gás, rompeu o silêncio nesta quarta-feira (3) sobre a paralisação dos professores da rede pública estadual de ensino, após o anúncio de reajuste salarial de 2,5% para a categoria do magistério.

Afirmando ser esta a única proposta que o governo pode assumir e cumprir, Fábio Mitidieri revelou ter assumido o compromisso com a direção do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese) em discutir a retomada da carreira para os próximos anos.

“A proposta que apresentamos está dentro do que o Estado pode arcar. Nós nos comprometemos a discutir a questão da carreira para os próximos anos e incorporamos parte do abono, para darmos aos inativos a condição de, em médio prazo, terem a mesma condição dos servidores da ativa. Além disso, renovamos a diferença do abono e demos mais 2,5%”, justificou o governador, observando que abriu o diálogo com a categoria.

“O próprio Sintese deixou claro que estava há oito anos sem diálogo com o Governo e fomos nós que retomamos as conversas”, lembra.

Ainda, segundo o governador, reconstruir a carreira do magistério em apenas quatro meses de gestão é uma medida praticamente impossível.

“Eles dizem que a carreira foi destruída de 16 anos pra cá. Culpam todos os governadores, desde Déda, e querem que, em quatro meses, a gente retome a carreira? Deixei claro que não temos a menor condição para esse ano”, salienta.

Em relação a paralisação de quatro dias da categoria e possível greve por tempo indeterminado, Fábio Mitidieri avalia como sendo democrática qualquer manifestação.

“Acho que manifestação é democrático, não vejo problema nisso. Da mesma forma que é democrático eu dizer que já falei o que tinha pra falar e fiz o que podia fazer”, conclui o governador, em entrevista ao jornalista do Fax Aju, Diógenes Brayner.

Por Redação

Foto: PSD/Divulgação