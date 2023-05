Professores retomam aulas nesta quinta-feira (4) após paralisação em Sergipe

Nesta quinta-feira (4), os professores da rede estadual de Sergipe vão retornar às aulas. No entanto, uma nova paralisação já tem data marcada.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), na próxima segunda-feira (8), a categoria vai se reunir com o governador para discutir as propostas dos professores.

Justiça determina ilegal paralisação de professores; categoria continua com reivindicação

“O magistério da rede estadual da ativa (efetivos e contratados) e aposentados continua na mobilização e ocupa a praça Fausto Cardoso nos dias 09 e 10 de maio para avançar no diálogo com os deputados e deputadas estaduais de modo a não aprovarem o projeto dos 2,5% e que se mantenha o processo de negociação com o governador para a retomada da carreira do magistério em 2023”, explicou o Sintese.

Na próxima terça-feira (9) e quarta (10), uma nova paralisação será realizada pela categoria.