Senac de Glória realiza a formatura da 1° turma do curso Técnico em Rádio e TV

O Centro de Educação Profissional Maria José dos Santos- ‘Professora Lia’, unidade do Senac/SE em Nossa Senhora da Glória, alto sertão sergipano, realizou na noite de sexta-feira, 9, a formatura da 1ª turma do curso Técnico de Rádio e Televisão, que recebeu o nome do “Radialista Reinaldo Moura Ferreira”, em homenagem ao comunicador que marcou época no rádio sergipano.

A solenidade aconteceu no auditório Paulo do Eirado e contou com a participação de familiares dos 13 formandos e diversas autoridades locais e de outros municípios.

“O compromisso do Senac é educar para o trabalho no setor do comércio de bens, serviços e turismo. E hoje vocês concluem este curso técnico profissionalizante altamente preparados e com chances reais de empregabilidade na área da comunicação”, destacou Adalberto Trindade de Souto, diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), representando a diretoria Regional do Senac/SE.

O gerente da Unidade, Marco Antônio Santos, destacou em seu discurso, o desafio de iniciar um curso durante a pandemia da Covid-19.

“Tivemos que organizar aulas e ensino remotos, com qualidade para que cada aluno se tornasse um excelente profissional da comunicação. Vocês estão iniciando uma história do Centro de Formação Educacional Maria José dos Santos – Professora Lia. Como 1ª turma, vocês serão sempre lembrados e referência para as demais, principalmente pelas dificuldades vencidas”, afirmou.

A turma teve como paraninfa, a instrutora do curso, Egicyane Lisboa, e como patronesse, Renata Andrade, que referendou as palavras do gerente da Unidade, e incentivou os formandos.

“Essa formatura é apenas o começo de uma trajetória. Procurem estar sempre atualizados com as novidades do setor da comunicação, que vive em constante movimento e vocês precisam acompanhar essas mudanças para se manterem no mercado de trabalho. Nessa trajetória, além de ser um bom técnico, é preciso trabalhar o lado humano também”, destacou.

Autoridades presentes

Marcaram presença na solenidade de formatura, a prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira; a vice-prefeita, Vaneide Farias; o prefeito de Frei Paulo, Anderson Menezes, acompanhado da primeira-dama do município, Herlânia Ferreira e a vice-prefeita, Mércia Dantas. Representando a cultura de Glória compareceu à formatura o presidente da Academia Gloriense de Letras (AGL), Carlos Alexandre Aragão e o vice-presidente, Lucas Lamonier.

Também marcaram presença no evento, autoridades de Aquidabã, a exemplo do presidente da Academia de Letras do Município, José Joaquim Macêdo; o secretário de Educação, Jackson Crisóstomo; Mylena Rocha, presidente da Rádio Comunitária Aquidabã FM e o vice-presidente, Jonas Henrique.

A formatura foi prestigiada ainda por representantes da comunicação de Glória, os radialistas Aparecido Santana, Ilma Cordeiro da Rádio Xodó FM; Nilma Lima, locutora da Boca da Mata FM e da Rádio Educadora de Frei Paulo; o designer e editor Tayrone, do Portal Sou de Sergipe; a jornalista Martha Costa, dentre outras autoridades.

Formandos

Inaugurada há um ano, a Unidade Senac de Nossa Senhora da Glória, conecta agora os novos profissionais da comunicação Alan Jackson de Freitas Lira, Carlos Alberto Matos de Lima, Edicarlos Oliveira de Jesus, Edvaldo de Santana Bonfim, Gustavo Aparecido da Silva Couto, José Antônio de Oliveira, José Inaldo Santana da Silva, Ketelly Vitória dos Santos, Maria Angélica Correia Lima, Max Leonardo Santos, Rafael Ferreira de Oliveira, Rildo de Jesus Santos e Renaldo Aragão, ao mercado de trabalho.

Reinaldo Moura

O radialista Reinaldo Moura Ferreira, nome dado à primeira turma de formandos de Rádio e TV de Glória, marcou época no rádio sergipano a partir da década de 1960 com programas de sucesso, como o “Roteiro das 11” na Rádio Cultura AM 670. Também atuou na antiga Rádio Difusora, hoje Aperipê. Fora do estado, passou por emissoras da Bahia e Ceará.

Falecido há cerca de um ano, Reinaldo Moura foi ainda vereador por Aracaju, deputado estadual, onde chegou a presidir a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), conselheiro e presidente do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE). Ele também foi conselheiro e presidente do Club Sportivo Sergipe.

