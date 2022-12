“A atividade física ajuda na concentração, produtividade, diminui lesões e acidentes de trabalho”, diz educador físico

Há cerca de três anos, funcionários do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), participam de atividade funcional, coordenada pelo educador físico Yuri Sampaio, responsável pelo programa ‘Senac + Forte’.

“O Senac + Forte é um benefício da instituição, com a intenção de promover a saúde física dos seus colaboradores. Por um preço simbólico, o colaborador se inscreve e tem o direito a duas aulas por semana, que atualmente acontecem nas segundas e quartas, às 17h”, informou Maria Barros, gerente do Núcleo de Recursos Humanos.

As aulas acontecem no pátio da instituição, às segundas e quartas-feiras, no final do expediente. O projeto surgiu a partir de uma palestra motivacional sobre importância do exercício para a melhoria da qualidade de vida e dos processos de trabalho.

“A atividade física ajuda na concentração, produtividade, diminui as lesões e acidentes de trabalho. E a partir daquela palestra, iniciamos o projeto que consiste em dois encontros semanais, de uma hora cada uma, quando trabalhamos a parte cardiovascular, resistência muscular, lúdica, cognitiva, alongamentos, educativos para corridas. Tudo bem diversificado para não ficar maçante”, disse Yuri,

O educador físico ressalta ainda que, por vezes, são realizadas atividades nos finais de semana.

“É um trabalho de grupo, mas procuramos respeitar a integridade física de cada participante. É uma boa turma, que gosta das atividades, inclusive quando saímos do Senac. Já fizemos caminhadas numa fazenda, que tem uma trilha de 8 km, já fomos algumas vezes na praia fazer funcional. E orientamos também o que fazer para se manter ativo nos dias em que não nos encontramos”.

Atualmente o projeto conta com a participação de cerca de 40 pessoas. Uma delas é Acácia Santos, funcionária do Núcleo de Contabilidade.

“Sou assídua do projeto, que traz benefícios, não só físicos como também mentais, para nós funcionários. É um projeto maravilhoso, o professor é excelente, distribui as atividades de uma forma que todos trabalhem com a mente, com o corpo, com a alma. Eu recomendo a todos que participem, para que possamos fortalecer cada dia mais esse projeto que faz muita diferença na vida pessoal, profissional, física e mental de cada um dos participantes. Por mim, aumentaria até a quantidade de dias que praticamos”.

O projeto também promove a integração entre os funcionários com ações especiais.

“Constantemente o professor Yuri consegue promover outras atividades, dentro do projeto, como por exemplo quando tem carnaval ou alguma outra data comemorativa, ele traz pessoas de fora, para fazer algo diferente. É um projeto que a gente percebe muito resultado, as pessoas que participam são muito engajadas e que, de fato, cumpre o objetivo de trazer saúde físicas para os nossos funcionários”, complementou Maria Barros.

Ascom Senac /SE