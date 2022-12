Empreendedorismo: Oficinas natalinas na carreta escola prosseguem com inscrições abertas

Com o objetivo de dar aquele toque especial à Ceia Natalina ou até mesmo ganhar uma renda extra no final de ano, o Senac/SE, está proporcionando oficinas na carreta escola, que está estacionada na Praça Olímpio Campos, ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, Centro de Aracaju. As atividades fazem parte da programação elaborada pelo Senac/SE para o Natal Iluminado 2022, que este ano tem como tema “Família, amor e paz”.



Além das oficinas, também foram ofertados os cursos de “Vinhos e Harmonizações”, “Preparo de Ceias Natalinas” e “Técnicas de barista”. “Encerramos o de técnicas de barista com preparo de drinks a partir da utilização do café. Foi um curso que teve um público bastante expressivo, inclusive alunos que estão de mudança para outros países e aproveitaram para se qualificarem, complementou a analista. Ascom Senac|SE Ainda têm inscrições abertas para as oficinas, que vão até o dia 22 de dezembro. Entre elas, três voltadas para o público infantil. Os interessados nas capacitações podem fazer inscrições através no site http://cursos.se.senac.br/ unidade/109/hotelaria , presencialmente na unidade Senac Aracaju, na Central de Atendimento com acesso pela Rua Vila Cristina, n. 81, ou ainda no Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, das 12h às 17h. “Já tivemos oficinas de quiches, brownies, panetones doces e salgados, pão de mel, todos os preparos com toque que remetem ao final de ano, inclusive tivemos oficinas sobre decoração natalina com chantininho, e ainda oficinas kids”, informou Cristina Feitosa, analista de educação profissional do Centro de Gastronomia.Além das oficinas, também foram ofertados os cursos de “Vinhos e Harmonizações”, “Preparo de Ceias Natalinas” e “Técnicas de barista”.