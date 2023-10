Senac Bistrô Cacique Chá inova no cardápio na Semana da Sergipanidade

Durante a Semana da Sergipanidade, que acontece nos dias 24 a 29 de outubro, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá irá disponibilizar um cardápio voltado para a celebração. O evento está sendo organizado pelo Conselho Empresarial de Turismo (Cetur), da Fecomércio Sergipe.

Farão parte do cardápio da sergipanidade, o xaxado de panela, carne do sol cremoso e a novidade, o prato que recebe o nome do artista sergipano: a moqueca à lá Jenner Augusto. O pedido dos pratos dá direito a uma deliciosa sobremesa, a ambrosia.

“Vamos lançar um prato sergipano, que é a moqueca de camarão sergipana, que levará o nome de Jenner Augusto, artista plástico que possui uma de suas pinturas no cacique”, conta o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac|SE, José Américo Siqueira.

Américo conta que a escolha da moqueca de camarão se dá pelo fato de que era o prato preferido de Jenner Augusto quando frequentava o Cacique Chá.

A obra de Jenner Augusto presente do Cacique Chá é considerada sua mais marcante criação artística. Exposta no Cacique Chá, o primeiro mural pintado pelo artista considerado um dos mais inovadores da época, chama atenção por sua grande dimensão, que reúne nove painéis, e traz a temática indígena. Mas não só isso, o mural traz como figura central, um herói brasileiro, o cacique Serigy, que lutou contra a dominação portuguesa no território que corresponde a Sergipe.

O artista

Nascido em Aracaju por volta de 1924, Jenner Augusto foi um artista plástico modernista que iniciou carreira desenhando cartazes para o cinema na cidade de Lagarto (SE). Durante esse período, se descobriu nas artes. Nos anos 40, durante a juventude em Laranjeiras, Jenner buscou estudar a pintura de Horácio Hora, seu grande inspirador. Já morando em Aracaju, no ano de 1945 realizou a sua primeira exposição. Em 1966 Jenner Augusto iniciou uma brilhante carreira internacional.

Além do Cacique Chá, Jenner possui obras no Calçadão, na Universidade Federal de Sergipe e no Hotel Palace de Aracaju.

Semana da Sergipanidade

A semana da sergipanidade é um evento do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Governo do Estado, Prefeitura de Aracaju e Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe), que será realizado nos dias 24 a 29 de outubro na Praça Fausto Cardoso. A iniciativa pretende trazer shows musicais, apresentações ao vivo do folclore sergipano, workshops culinários, exposições de artesanato, espaço kids, dentre outros. Dessa forma, com o objetivo de fomentar e apresentar multiplicidade da arte e da culinária sergipana.

