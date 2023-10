Exposição de moda destaca a diversidade e a essência feminina através do  projeto  ‘A Coragem do Ser Mulher’

Alunos egressos do curso Estilista de Moda do Senac Sergipe uniram forças para criar uma iniciativa única e inspiradora: o projeto integrador “A Coragem do Ser Mulher”. Sob a orientação da professora Karine Sá, os talentosos estilistas prepararam uma coleção que vai além das tendências, focando na celebração da essência feminina.

O projeto busca redefinir os padrões de moda e capacitar as mulheres a expressarem sua influência, independentemente do contexto social da atualidade. A exposição é uma parceria firmada entre o Senac Sergipe e o RioMar Aracaju e estará aberta ao público até 30 de outubro, próximo à loja Kalunga, no piso L1.

Como uma celebração à individualidade, cada peça busca refletir a diversidade de personalidades, estilos e histórias que compõem a experiência do ser mulher. O projeto vai além do glamour da passarela, buscando transmitir uma mensagem mais profunda de empoderamento feminino e liberdade de expressão.

“A construção desse projeto teve como principal objetivo enaltecer a essência feminina, mostrando através da moda, que a mulher tem o direito de ser quem ela quer e de vestir-se de acordo com seu estilo próprio, independentemente das cobranças sociais”, explica a professora Karina Sá.

A criação dos looks foi norteada por palavras fortes como dor, marcas, destino, libertação, cura, luta, reconhecimento, evolução, sonhos, contos e resgates, fazendo também uma reverência à mulher oncológica que, mesmo na adversidade, se arma de coragem para viver, sobreviver e ressignificar sua história.

“A exposição é uma oportunidade imperdível para o público apreciar a moda como uma forma de arte e mensagem social. Os visitantes poderão mergulhar em um ambiente que celebra a diversidade, a coragem e a força natural da mulher”, pontua Karina Sá.

Fotos. João Soares