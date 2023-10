‘Conexão Enem’ auxilia estudantes com dicas para as provas

De acordo com dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Sergipe conta com 75.388 inscritos para as provas no ano de 2023. Devido à concorrência crescente, a necessidade de estar bem preparado, em relação aos conhecimentos para a realização das provas, é ainda maior. O ‘Conexão Enem’ buscar ser mais um auxílio para esse público.