Senac adota sistema de gestão de obras usado por empresas e organizações mundiais

O Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI) do SENAC-SE iniciou a implantação da gestão de projetos do setor. Com o desafio de gerir uma Ata de Registro de Preços para Projetos e Serviços de Arquitetura e Engenharia, a fiscal do contrato, a engenheira Kelly Oliveira Dias, desenvolveu uma metodologia estruturada e sistemática para gestão desses contratos, tendo como base o PMBOK, um guia de boas práticas amplamente reconhecido no mundo, na área de gerenciamento de projetos.

“Trata-se de um compilado de boas práticas de gestão, que foi verificado por grandes empresas e organizações do mundo. Como o Senac está em um processo de ampliação de unidades, percebemos que precisávamos adotar boas práticas do PMBOK, adaptadas à nossa realidade. Como isso, teremos maior controle sobre cada etapa dos projetos, com menos interferências e retrabalhos, e mais atentos aos prazos estabelecidos”, explicou Kelly Oliveira Dias.

Dessas práticas, conforme informou ainda a fiscal do contrato, algumas estão sendo adotadas pelo Senac, neste momento inicial de implantação da metodologia de gestão.

“São áreas que envolvem escopo, planejamento, gestão de recursos materiais e humanos, gerenciamento de riscos, dentre outros itens. A partir desta primeira Ata de Registro de Preços, vamos melhorar esses itens. Estamos estruturando, também, a forma de medirmos a eficiência da metodologia implantada e, com isso, termos dados ainda mais definidos, avançando cada vez mais com essa metodologia, para que os objetivos sejam alcançados”.

A adoção do sistema que está sendo colocado em prática pela equipe do NEAI visa, acima de tudo, alcançar as metas estabelecidas pelo Senac quanto aos seus empreendimentos, para que os projetos sejam entregues dentro dos prazos, custos, aspectos técnicos, qualidade e critérios de desempenho condizentes com a instituição. O acompanhamento tem sido feito pelo arquiteto Quiones Aquino e pela gerente do NEAI e gestora do contrato, a engenheira Priscila Melquiades.

“Não tínhamos um controle tão sucinto como o que estamos adotando agora. É um estudo conhecido mundialmente, mais aplicado a projetos, que nos ajuda a fazer com que os nossos fornecedores entendam o que de fato o que o Senac quer”, enfatizou a gerente do NEAI.

“Nesse processo, os setores do Senac que vão receber os produtos após a conclusão da obra, também estarão diretamente envolvidos. Vamos compilar em cada projeto, todas as informações passadas pelo setor que vai receber o equipamento depois de finalizado. As informações serão passadas para a empresa que vai executar o projeto”, complementou Melquiades.

“É tendência no Senac trabalhar cada vez mais com técnicas aprimoradas. Estamos trazendo, neste momento a metodologia do PMI para que seja compreendida e adotada na prática do Senac Sergipe. Atuaremos nas várias áreas do conhecimento, que são: Integração, Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Aquisições, Recursos, Comunicação, Gerenciamento de Riscos e Gerenciamento das Partes interessadas. Esta assim, será a grande virada de metodologia para tudo que a instituição, a partir da implementação, começar a entregar. Entregaremos obras, projetos, produtos e serviços com mais qualidade, ressalta o Diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

O PMBOK

O “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK), que traduzido para o português significa “Corpo de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos”, é um guia de boas práticas amplamente reconhecido na área de gerenciamento de projetos.

Esse guia fornece um conjunto de diretrizes, processos, terminologias e práticas recomendadas para o gerenciamento de projetos em várias indústrias e setores. Ele descreve os processos, áreas de conhecimento e grupos de processos que são fundamentais para o sucesso no gerenciamento de projetos.

O PMBOK é desenvolvido e mantido pelo Project Management Institute (PMI) – em português, “Instituto de Gerenciamento de Projetos” -, uma renomada organização internacional de profissionais de gerenciamento de projetos. Fundado em 1969, o PMI é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao avanço e promoção do conhecimento e das práticas de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Ele oferece uma variedade de recursos, certificações, eventos e oportunidades de networking para profissionais de gerenciamento de projetos em todo o mundo.