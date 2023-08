Nordeste apresenta maior aumento do País no preço da gasolina e do diesel

De acordo com dados da última análise do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, trazendo uma média precisa, na Região Nordeste, o preço médio do diesel comum foi comercializado a R$ 5,23 no fechamento da primeira quinzena de agosto, com aumento de 2,95%, ante julho.

O tipo S-10 fechou a R$ 5,24, após alta de 2,75%, os maiores acréscimos para o combustível. Já o litro da gasolina encerrou a primeira quinzena do mês na região a R$ 5,94, com aumento de 0,34%. O etanol ficou 0,63% mais barato ante o mês anterior e foi encontrado a R$ 4,70.

“A Região Nordeste foi a única a registrar aumento no preço da gasolina. Entre os destaques nacionais, os Estados nordestinos como Bahia, Sergipe e Paraíba lideraram o ranking dos maiores acréscimos do País para os combustíveis. A gasolina segue como a opção mais econômica para abastecimento em todo o Nordeste, mas vale destacar que o etanol é ecologicamente mais viável, por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, comenta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, com uma robusta estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média precisa, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: mais de 1 milhão, com uma média de oito transações por segundo.

A Ticket Log, marca da linha de negócios de Mobilidade da Edenred Brasil

Confira as tabelas com as médias de cada Estado da Região Nordeste:

