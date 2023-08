Corpo do radialista Augusto Júnior é sepultado em Aracaju

Segundo a família, ele foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico seguido de uma parada cardíaca.

Foi sepultado na tarde desta sexta-feira (18), em Aracaju, o corpo do radialista João Augusto Celestino de Assis, conhecido como Augusto Júnior, de 62 anos. Segundo a família, ele foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico seguido de uma parada cardíaca. O corpo foi velado em um velatório na capital. Por volta das 16h, foi levado em cortejo até a sede da Rádio Jornal, onde colegas e ouvintes do seus programas prestaram homenagens. Políticos, autoridades, amigos, familiares e fãs acompanharam a despedida. Augusto Júnior ficou conhecido por apresentar programas populares e esportivos na Rádio Jornal, onde trabalhava há cerca de 45 anos e, atualmente, era diretor. Ele também era escrivão da Polícia Civil desde 1985 e estava cedido à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese). Radialistas lamentam morte do comunicador Wilson Tavares “Foram mais de 40 anos trabalhando com Augusto. Eu era operador e ele me disse que eu precisava ter um programa e deu certo. Agradeço muito a ele por essa oportunidade. Hoje é um dia triste, mas também de muitas lembranças e de agradecimento por tudo que vive com ele.” Magna Santana “Ele deixa um legado. É uma referência. Trabalhei com ele e foi muito legal. Sempre conduziu tudo com muita ética e dava muito espaço aos ouvintes e aos profissionais.” Narcizo Machado “Sempre escutei Augusto Júnior. O homem que tinha um jeito diferenciados de apresentar. A gente costuma dizer que ninguém é insubstituível. Na minha opinião o jeito de Augusto de fazer rádio é. Não existirá outro em Sergipe.” Carlos Magalhães “Augusto sempre foi um bom companheiro. Sempre o admirei por sua caminhada. Perdemos um grande radialista, dedicado. Ele acordava todos os dias 2h da manhã para trabalhar em sinal do amor dele pelo rádio.” Jailton Santana “Augusto é um ícone da comunicação sergipana. Tinha um jeito leve de fazer jornalismo. Vai deixar muita saudade.” Alex Carvalho “O rádio brasileiro perde muito. Ele fazia os plantões quando não existia internet. Todos nós radialistas estamos enlutados.”

Morreu na manhã desta sexta-feira (18), aos 62 anos, o jornalista e radialista João Augusto Celestino de Assis, mais conhecido por Augusto Junior, diretor geral da Rádio Jornal FM. Segundo informações de familiares e colegas de trabalho, ele teria caído no estacionamento do condomínio em que morava, no Bairro Ponto Novo, em Aracaju.

Ainda segundo familiares, ele teria escorregado e batido a cabeça no meio fio do estacionamento do condomínio e não resistiu aos graves ferimentos.

Augusto Júnior trabalhava na Rádio Jornal FM há cerca de 30 anos e era filiado ao Sindicato dos Jornalistas de Sergipe (SINDIJOR-SE), que emitiu nota de pesar pela morte do profissional do Jornalismo.

Luto oficial

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, lamentou a morte do jornalista, prestou solidariedade à família.

“A manhã de hoje começou triste. Minha solidariedade a familiares e amigos do radialista Augusto Júnior, que nos deixou nesta sexta-feira. Em respeito a sua trajetória na comunicação, cancelamos a coletiva de imprensa Café Ponto Gov”, escreveu o governador, que decretou luto oficial no estado por três dias.

O velório acontece no PIAF, localizado à Rua Laranjeiras, 1.681, e o sepultamento ocorrerá às 16h, no cemitério Santa Isabel, no Bairro Santo Antônio, em Aracaju.

Por Redação

Foto: Divulgação