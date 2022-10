Senac abre inscrições para 15 vagas em curso gratuito de qualificação em Aracaju

O Programa Senac de Gratuidade – PSG está com matrículas abertas para o curso de Garçom, na unidade de Aracaju. Os interessados têm até o dia 8 de novembro para se inscrever. De acordo com a gerente do Núcleo de Promoção Social e Relação com Egressos, Marileide Martins, o resultado dos selecionados será divulgado no dia 9 de novembro.

“Serão ofertadas 15 vagas. O resultado estará disponível no site, a partir das 14h, quando os selecionados já poderão fazer as matrículas, presencialmente no Senac, até o dia seguinte. A partir do dia 11, até 14 de novembro, será aberto prazo para os excedentes se matricularem”, informa a coordenadora, lembrando que é preciso ter 18 anos para fazer a capacitação.

Para efetuar a participação no curso, cada selecionado tem que apresentar cópias, acompanhadas do documento original, do RG, CPF, comprovante de residência, declaração de escolaridade (original), com no máximo 30 dias de emitida, ou histórico escolar.“Se no ato da matrícula, o aluno não apresentar a declaração de escolaridade de que está cursando o 8º ano do Ensino Fundamental II, precisará preencher a autodeclaração de escolaridade, comprometendo-se a entregar o documento original em até 30 dias”, esclarece Marileide Martins.

O curso de Garçom será iniciado no dia 16 de novembro e prossegue até o dia 25 de abril de 2023, com carga horária total de 360 horas. As aulas acontecerão das 8h às 11h e das 12h às 15h.

Cronograma para inscrições no site http://psg.se.senac.br/psg/