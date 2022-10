Invista em Você: palestras e minicursos acontecem em Tobias Barreto na sexta, 21

Nesta sexta-feira, 21, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Sergipe- Senac/SE promove mais uma edição do “Invista em Você, Faça Senac”. Desta vez a cidade contemplada será Tobias Barreto. Serão ofertadas duas palestras e 12 mini oficinas gratuitas, divididas no período da tarde e à noite.

O objetivo do projeto é chamar atenção da comunidade local e da região, sobre a importância da profissionalização para o mercado de trabalho. Os inscritos terão ainda a oportunidade de conhecer os diversos cursos que são ofertados pelo Senac, por meio da unidade local.

Os minicursos serão ministrados por instrutores de diversas áreas do Senac e todos os participantes receberão certificado ao final do evento.

A programação da tarde será iniciada às 13h45, com a palestra “Mudanças no mercado de trabalho e o seu itinerário formativo”. A partir das 15h10 serão iniciados os minicursos, com duração de 2h cada. À noite, as atividades começam às 18h45, com o mesmo conteúdo da tarde.

As inscrições podem ser feitas presencialmente, no Centro de Educação Profissional Josafá Ribeiro de Almeida, na Praça Abelardo Barreto do Rosário, s/n. A unidade do Senac de Tobias Barreto funciona das 13h às 22h.

Se preferir, os interessados podem se inscrever através do link cursos.se.senac.br/unidade/98/tobias-barreto .

Confira a programação:

Tarde

13h45 – Abertura

14h05 – A palestra “Mudanças no mercado de trabalho e o seu itinerário formativo”

15h10 – mini oficinas

– O Vendedor e sua importância no mercado

– Noções sobre Primeiros Socorros

– Criação de Logotipo (CorelDraw)

– Ressignificando minhas roupas

– Tranças Afro

– Massas e Molhos

Noite

18h45 – Abertura

19h05 – A palestra “Mudanças no mercado de trabalho e o seu itinerário formativo”

19h55 – mini oficinas

– O Vendedor e sua importância no mercado

– Noções sobre Primeiros Socorros

– Criação de Logotipo (CorelDraw)

– Ressignificando minhas roupas

– Tranças Afro

– Massas e Molhos

Ascom Senac/SE