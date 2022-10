IFS abre Processo Seletivo com vagas para Tobias Barreto

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) abriu inscrições para o Processo Seletivo 2023.1, destinado ao preenchimento de vagas, em cursos técnicos integrados ao nível médio, técnicos subsequentes, de graduação e técnicos de nível médio integrados, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Vagas oferecidas

São oferecidas mais de duas mil vagas espalhadas em nove campi da instituição, cujo ingresso de estudantes será em 2023.

nscrição

O candidato deve se inscrever gratuitamente via internet, por meio do preenchimento do formulário eletrônico.

As inscrições para os cursos subsequentes e de graduação serão realizadas até 17 de novembro.

As inscrições para os cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja deverão ser realizadas até 30 de dezembro.

Ações afirmativas

Conforme edital, são disponibilizadas nos editais vagas para as chamadas ações afirmativas (50%), sendo voltadas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e provenientes de escolas públicas, ou para aqueles que independente de raça, são oriundos de escolas públicas; além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

Cursos Superiores

São ofertadas 449 vagas para cursos de graduação (cursos superiores para quem já concluiu o ensino médio). As vagas estão divididas em sete campi da instituição, que estão sediados em Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Itabaiana, Propriá e Glória.

Para esta modalidade, os interessados devem utilizar o boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das edições de 2011 a 2021. Via sistema, o candidato deverá inserir as notas de Português e Matemática, além de anexar o boletim do Enem gerado diretamente do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cursos Técnicos

São disponibilizadas 920 vagas para cursos técnicos subsequentes (para quem já concluiu o ensino médio e quer fazer um técnico). As oportunidades são para todos os campi da instituição, nas cidades de Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Propriá, Socorro, Tobias Barreto, Itabaiana e Glória.

Para esta seleção, os candidatos utilizarão o histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, contendo as médias dos 1º e 2º anos das disciplinas de Português e Matemática. Ao inserir as notas, o candidato deverá anexar, em formato PDF, em um único arquivo, a frente e o verso do histórico escolar ou declaração emitida pela instituição de ensino contendo as médias das disciplinas inseridas ou ainda o boletim assinado.

Cursos Técnicos Integrados

São ofertadas 870 vagas para cursos técnicos integrados ao nível médio (quando o estudante terminou o ensino fundamental e deseja fazer o ensino médio aliado ao técnico). As oportunidades são para Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e Glória e Socorro.

Educação de Jovens e Adultos

Na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), são ofertadas 40 vagas para o Campus Itabaiana. Trata-se de um curso de nível médio integrado ao técnico para pessoas que concluíram o ensino fundamental e possuem mais de 18 anos.

As seletivas para os cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja serão por meio da realização de um sorteio eletrônico público, que será no canal oficial do IFS no YouTube, tendo a participação de no mínimo três servidores do IFS.

Ao se inscrever, o participante terá um número atribuído pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Será utilizada uma seed (semente) para sortear os números dos candidatos inscritos no processo seletivo. A previsão é que o sorteio será realizado no dia 10 de janeiro de 2023.

Cronograma IFS Processo Seletivo 2023

Inscrições para cursos de graduação e subsequente: 17/10 a 17/11;

Inscrições para cursos técnicos integrados ao nível médio e Proeja: 17/10 a 30/12;

Divulgação do resultado preliminar graduação e subsequente: 05/12;

Divulgação do resultado final graduação e subsequente: 08/12;