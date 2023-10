Semana da criança: confira eventos para o público infantil

No sábado (14) e no domingo (15), acontece o UniDuniDay, com shows musicais e brincadeiras sensoriais, criativas e dinâmicas, como pinturas faciais desenhos e colagens, corrida de saco, amarelinha, queimado, elástico, pião, bola de gude, bolha de sabão gigante e funcional kids. No sábado, a música fica por conta do Projeto Bacuri. No domingo, será a vez do projeto Mariola.