‘Ela ligou aos prantos’, diz filha de sergipana que está em visita religiosa a Israel

No sábado (7), o Hamas, um grupo islâmico extremista armado atacou Israel.

Indianara Moura, filha de Nadir Moura, sergipana que viajou em excursão com um grupo de evangélicos para Israel, falou ao g1 da aflição da mãe após os ataques do grupo extremista islâmico armado Hamas, que bombardeou o país nesse sábado (7).

“No primeiro dia foi desesperador por causa do toque das sirenes e alarmes, toque de recolher até chegar uma segunda ordem para sair. Ela ligou aos prantos. Ela está muito aflita porque cuida de três irmãos especiais. Na minha família estamos todos preocupados, orando e falando com ela para ela se tranquilizar”, disse Indianara.

Ainda de acordo com ela, a mãe planejou essa viagem por mais de seis meses para vivenciar, pela segunda vez, a experiência da Festa dos Tabernáculos, que faz menção ao tempo em que o povo judeu morou em cabanas na época do exílio do Egito. “Além de reforçar a fé, orar e experimentar as experiências bíblicas, ela foi comemorar o aniversário dela, de 53 anos, junto com as amigas cristãs”.

Indianara disse ainda que a viagem teve início no dia 27 de setembro e o retorno continua marcado para esta quarta-feira (11). “O voo está confirmado, mas elas só vão saber de fato se vão retornar quando forem ao aeroporto. Até lá, ela e as amigas continuam reclusas no hotel”, acrescentou.

Sergipano faz relato da guerra

Outro sergipano, o engenheiro civil Rodrigo Oliveira, que mora em Aracaju, está em Tel Aviv, em Israel, com a esposa e três amigos. O grupo está há cinco meses fazendo uma ‘volta ao mundo’. Na quarta, eles haviam saído da Turquia e estavam em Israel hospedados em um apartamento alugado, quando foram acordados pelas explosões. Ao g1, ele contou que muitas pessoas tentam deixar o país ao mesmo tempo.

O conflito, que chega ao terceiro dia nesta segunda-feira, provocou a morte de ao menos 1.200 pessoas, sendo 700 em Israel, 493 na Faixa de Gaza e 7 na Cisjordânia, segundo o balanço mais recente.

