Nova plataforma marca o início da terceira fase do programa ‘Desenrola Brasil’

Deu Inicio nesta segunda-feira (09) a terceira fase do programa ‘Desenrola Brasil’. Poderão ser renegociadas dívidas com bancos, cartões de crédito e empresas de telefonia, bem como contas referentes ao consumo de água, energia e gás. A nova fase é marcada com o lançamento da plataforma online para o refinanciamento de dívidas de até R$ 5 mil para devedores que ganham até dois salários mínimos.

A plataforma está disponível no site Desenrola Brasil e para acessá-la, o consumidor precisa ter cadastro no Portal Gov.br, com conta nível prata ou ouro e estar com os dados cadastrais atualizados. Para fazer a renegociação, o devedor deverá escolher uma instituição financeira ou empresa inscrita no programa. Em seguida, basta selecionar o número de parcelas e efetuar pagamento.

No leilão do Desenrola, 654 empresas apresentaram propostas, com um desconto médio de 83% do valor original da dívida, apresentando em alguns casos, abatimento ainda maior, dependendo da atividade econômica.

A portaria do Ministério da Fazenda que regulamenta o programa de renegociação de dívidas, dá um prazo de 20 dias, a partir da abertura do processo. O devedor deve estar atento porque, caso não renegocie dentro deste intervalo, a fila anda e a oportunidade passa a outras pessoas.