Sem Pedro e preparador físico, delegação do Flamengo chega ao Rio após episódio de agressão

Indignado, o camisa 9 decidiu prestar queixa à polícia e registrou boletim de ocorrência. Pablo (zagueiro), Everton Cebolinha e Thiago Maia se dirigiram junto ao jogador para testemunhar contra o membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. O coordenador Gabriel Andreata também participou das declarações.

Responsável pelo caso, o delegado Marcos Pimenta conversou com a imprensa e deu explicações detalhes em relação ao episódio. “Após o jogo, o atleta Pedro sofreu um golpe na face após uma breve discussão com o preparador físico. Ele questionou Pedro por não ter aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que não queria fazer o aquecimento e recebeu tapinhas no rosto do preparador”, disse a autoridade.

“Pedro não gostou e tirou as mãos. Então, o preparador deu um passo para trás e desferiu um soco na face do jogador. Fizemos as oitivas, procedemos o Termo Circunstanciado e vamos encaminhá-lo ao Ministério Público. O jogador, portanto, representou o caso. Todas as testemunhas afirmaram que Pedro levou um soco na boca após a discussão”, concluiu.

O delegado afirmou que, por se tratar de um caso leve, não há mandado de prisão contra Pablo Fernández. Completou ainda que a pena, neste tipo de delito, é de multa, sem necessidade de prisão flagrante. Por isso, Pablo Fernández foi liberado e não permaneceu detido no local.