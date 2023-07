Amadense, Boca Júnior, Carmópolis, Independente, Propriá e Riachão, vencem na 3ª Rodada do Sub-20

A terceira rodada do Campeonato Sergipano SUB-20 da Série A2 foi concluída nesta quinta-feira, 27 de julho, com três jogos dos Grupos D e E. A rodada teve início na quarta-feira anterior, com seis partidas realizadas na capital e no interior do estado.

O grande destaque da rodada foi o clássico da região sul entre as equipes do Botafogo e Boca Júnior, ambos do município de Cristinápolis. O Boca Júnior venceu o duelo por 2 a 1, com gols de Gabriel e Breno. O único gol do Botafogo foi marcado por Alauan.

Abaixo estão todos os resultados da 3ª rodada do Sergipano SUB-20 da Série A2:

Quarta-feira, 26 de julho:

Grupo A

Carmópolis 3×2 Sport-SE, estádio Adolfo Rolemberg, em Aracaju

Rosário Central 2×0 Flamengo-SE, estádio do Limão, em São Cristóvão

Grupo B

Socorrense 1×1 Barra, estádio Welington Elías, em N. Sra do Socorro

Santa Cruz 1×0 Maruinense, estádio municipal de Malhador

Grupo C

Botafogo 1×2 Boca Júnior, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

Amadense 4×1 Força Jovem, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Quinta-feira, 27 de julho:

Grupo D

América de Pedrinhas 1×3 Riachão, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

Independente 2×0 Boquinhese, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Grupo E

Canindé 0x1 Propriá, estádio João Rodrigues, em Frei Paulo

