Marcelo é expulso, mas Fluminense arranca empate no fim contra o Argentinos Jrs pela Libertadores

Tricolor precisa de vitória simples para avançar às quartas de final

O Fluminense empatou com o Argentinos Jrs. por 1 a 1, nesta terça-feira (01), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os gols da partida foram marcados por Samuel Xavier, pelo Tricolor das Laranjeiras, e Ávalos para a equipe argentina.

Com o resultado, o Fluminense joga por uma vitória simples na próxima terça-feira, dia 8, no Maracanã para avançar às quartas de final. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O Jogo

O Argentinos Jrs começou melhor a partida e trouxe dificuldades à saída de bola do Fluminense. O Tricolor, por outro lado, tinha a posse de bola, mas não conseguia construir jogadas de ataque.

A pressão dos argentinos surtiu efeito aos 12′: após lançamento de Bittolo na área, Cabrera toca para o meio da área e Ávalos bateu de voleio para abrir o placar. Em desvantagem, o Fluminense ampliou a posse de bola , mas seguiu com dificuldades de chegar ao gol de Martín Arias.

O Argentinos Jrs. passou a explorar os contra-ataques e chegou com perigo em duas oportunidades, mas com defesas espetaculares, em chutes de Ávalos e Bittolo, Fábio evitou um prejuízo maior para o Fluminense na primeira etapa.

Na segunda etapa, o Fluminense quase chegou ao gol de empate aos 8′. André recebeu ótimo passe de Samuel Xavier dentro da área, chutou cruzado, a bola explodiu na trave e na sobra, o volante finalizou por cima do gol. Dois minutos depois, Marcelo foi expulso, após pisar, sem intenção, na perna de Sánchez. O lateral-esquerdo percebeu a gravidade da lesão e saiu chorando de campo.

Apesar da desvantagem em campo e no placar, o Fluminense teve outra grande chance de empatar aos 20′: Keno finalizou colocado e a bola bateu na trave. Aos 30′, foi a vez do Argentinos Jrs. ter o goleiro Arias expulso, após falta em Diogo Barbosa. Como já tinha feito as cinco substituições, o meia Heredia foi para o gol.

Aos 41′, o Fluminense resolveu testar o goleiro improvisado e chegou ao gol de empate. Leo Fernandes ajeitou de cabeça para Samuel Xavier acertar o ângulo e deixar tudo igual. O Tricolor chegou a virar a partida aos 51′, mas o VAR confirmou impedimento do meia uruguaio.

Próxima partida

Antes do segundo jogo pelas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor recebe o Palmeiras, no Maracanã, no sábado (05), às 21h.