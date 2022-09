Segundo dia de Rock in Rio tem pop, eletrônica, rap e funk; Post Malone é atração principal

Palco Mundo também recebe Alok, Marshmello e Jason Derulo

Neste sábado (3), acontece o segundo dia de Rock in Rio, uma misturas de eletrônica, pop e funk. Post Malone é a atração principal do Palco Mundo.O rap é o estilo que domina este sábado (3), segundo dia do Rock in Rio 2022. E há muitas misturas com eletrônica, pop e funk ao longo do dia.

O Palco Mundo também recebe Alok, Marshmello e Jason Derulo.

O Palco Sunset conta com apresentações do rap brasileiro: Racionais MC’s, Xamã e Criolo.

O funk também ganhou espaço neste sábado com apresentação de MC Hariel e Papatinho no Palco Sunset, MC Don Juan com PK no Espaço Favela e MC Poze do Rodo, que mistura rap e funk, no Palco Supernova. O trapper Teto também marca presença no festival.