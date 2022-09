Demi Lovato é recebida por fãs ao desembarcar em Minas Gerais. Confira!

A cantora Demi Lovato desembarcou no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e foi recepcionada por vários fãs que aguardavam ansiosos a chegada da artista, na tarde desta sexta (02).

Saindo do aeroporto, Demi segue para a capital mineira, Belo Horizonte, onde tem uma apresentação marcada para esta sexta (02), na Esplanada do Mineirão. O show faz parte da nova turnê da cantora, intitulada “Holy Fvck”.

Vale lembrar que no próximo domingo (04), a artista sobe ao palco principal do “Rock in Rio”, na capital fluminense. Na mesma noite, nomes como Justin Bieber, IZA e Jota Quest também se apresentam na Cidade do Rock.

FOFA DEMAIS! 🎥 | Demi Lovato atendendo os fãs hoje no aeroporto de Confins (02). pic.twitter.com/a8xfGgTElB — Portal Lovato🩸 (@portallovato) September 2, 2022