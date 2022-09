Terceiro dia de Rock in Rio conta com Jota Quest, Iza, Demi Lovato e Justin Bieber no Palco Mundo

Luísa Sonza, Marina Sena, Matuê, Emicida e Gilberto Gil com a família estarão no Palco Sunset

E neste domingo (4), Justin Bieber é o headliner. Neste dia, o pop é o principal estilo musical. O cantor volta ao Brasil em uma versão diferente e com seu álbum mais recente, “Justice”.

Demi Lovato também estará no Palco Mundo e cantará antes de Justin. Na turnê do álbum “Holy Fvck”, ela já mostrou que apostou alto no rock.

Iza e o Jota Quest, que entrou no lugar do trio de rap Migos, completam o line-up do Palco Mundo.

Se apresentam no Palco Sunset, Luísa Sonza, Marina Sena, Matuê, Emicida e Gilberto Gil com a família.

Whindersson Nunes na versão rapper Lil’ Whind, canta no Palco Supernova.