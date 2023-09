São Paulo vence o Flamengo e larga na frente na final da Copa do Brasil

Na tarde deste domingo (17), o São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, pela partida de ida da final da Copa do Brasil 2023. Com gol de Calleri, o Tricolor Paulista tem a vantagem do empate no próximo domingo (24), para conquistar seu primeiro título da competição. O Rubro-negro bateu o recorde de renda da história do futebol brasileiro com R$ 26.243.300 faturados.

COMO FOI O JOGO

O Tricolor do Morumbi mereceu sair de campo no primeiro tempo com a vantagem parcial no placar. Os visitantes foram melhorar coletiva e individualmente em relação ao Rubro-Negro, assustando primeiro com Wellington Rato e, depois, em chute de Calleri, defendido por Matheus Cunha. Até que, aos 45, o camisa 9 dos paulistas balançou a rede e abriu o placar.