Flamengo dá vexame e perde para o Athletico-PR antes da final da Copa do Brasil

O primeiro tempo começou com pressão dos cariocas em cima dos visitantes. Logo aos 2 minutos, Gabigol finalizou de direita e perdeu boa chance dentro da área, parando em Léo Linck. Depois de pressão inicial, o Furacão levou perigo em bobeiras adversárias na defesa. Matheus Cunha falhou, e Vitor Bueno parou na zaga. Após isso, David Luiz errou em seguida, e Cuello desperdiçou chance de abrir o placar.

No entanto, o tento do Athletico-PR veio justamente em uma jogada de escanteio curto, pegando o Flamengo desorganizado. Vitor Bueno arriscou de longe, a bola desviou em Pedro, no meio do caminho, e dificultou a vida de Matheus Cunha, que afastou mal. No rebote, Cacá fez no rebote, livre, e inaugurou o marcador, em Cariacica.

Na volta do intervalo, o Flamengo se lançou em busca do empate, mas a expulsão de Gabigol aos 20 complicou tudo para o time da Gávea. O camisa 10 deu cotovelada em Cuello e tomou o vermelho depois das imagens do VAR, que auxiliaram o árbitro. Na sequência, Pablo testou sozinho na área e viu Matheus Cunha pegar o arremate, evitando o aumento da vantagem. Do outro lado, Pedro bateu colocado e Léo Linck executou bela intervenção.

Como se não bastasse a falta de pontaria e atuação ruim, o Athletico conseguiu balançar a rede pela segunda vez e selou a vitória paranaense. Aos 38, Willian Bigode tentou passe em Pablo, Léo Pereira cortou fraco e Alex Santana chapou de primeira, de esquerda, mandando no canto do goleiro. Nos acréscimos, Vitor Bueno decretou o placar de 3 a 0 em cobrança de pênalti rasteira, no canto direito e sem chances a Matheus Cunha.