São Paulo PERDE para o Fortaleza e SEGUE MUITO MAL no Brasileirão!

Para um público de mais de 30 mil torcedores, o São Paulo teve tudo para sair com a vitória. Criou, teve chances de marcar, mas sofreu mais uma derrota no Brasileirão.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Moisés fez toda a jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, a bola passou pela zaga do São Paulo e chegou em Juninho Capixaba encher o pé e mandar uma bomba no canto direito do goleiro Jandrei, colocando o Fortaleza na frente do placar no único chute certo da equipe cearense.