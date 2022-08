Lucas Paquetá fica de fora da relação do Lyon para finalizar negociação com West Ham, da Inglaterra

Em vias finais de negociação com o West Ham, da Inglaterra, Lucas Paquetá ficou de fora da lista de relacionados do Lyon, da França, seu atual clube, para o jogo deste domingo (28), contra o Reims, fora de casa, às 12h05 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Francês. Aniversariante do dia, fazendo 25 anos, o jogador viajou a Londres nas últimas horas para realizar exames médicos e será comprado pelos ingleses em operação que girou em torno dos 60 milhões de euros (R$ 306 milhões na atual cotação).

No entanto, nenhuma das partes ainda oficializou de fato a transferência do atleta nas redes sociais, apesar de todos os detalhes já estarem acertados entre os dirigentes e o estafe do meia. Na Premier League, o ex-Flamengo vai encontrar um situação complicada em sua nova equipe: o time está na lanterna do campeonato, com três derrotas em três rodadas e sem ponto conquistado na tabela de classificação.