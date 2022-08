Vasco sai na frente, mas permite a virada do Bahia na Fonte Nova

O torcedor do Vasco tem motivo para se preocupar no que diz respeito ao retorno do time à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Gigante da Colina foi derrotado pelo Bahia de virada, por 2 a 1, e desperdiçou a oportunidade abrir uma boa vantagem para o Londrina, primeiro time fora do G-4.

O time do técnico Emílio Faro abriu o placar no primeiro tempo através da bola aérea. Após cruzamento na grande área, Bruno Tubarão desviou e a bola bateu em Ricardo Goulart antes de morrer no fundo das redes, aos 18 minutos. Embalado pela força da torcida, o time da casa deixou tudo igual após boa jogada pela esquerda. Matheus Bahia foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. O goleiro Thiago Rodrigues estava na jogada, mas o zagueiro Quintero se esticou para cortar e mandou contra o próprio patrimônio, aos 39 minutos da etapa inicial.

Atordoado com o gol de empate, o Vasco se desorganizou defensivamente e tomou a virada no fim do primeiro tempo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o meia-atacante Lucas Mugni cobrou escanteio na cabeça de Ricardo Goulart, que subiu sozinho pra testar forte, sem chance alguma para Thiago Rodrigues.

No segundo tempo, o Vasco melhorou seu rendimento, chegou a assustar em duas oportunidades, com Andrey e Anderson Conceição, mas não conseguiu chegar ao empate em Salvador.

Na quarta colocação e estacionado com 42 pontos, o Vasco volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Guarani, em São Januário. O Londrina, primeiro time fora do G-4, tem 38 e recebe o CRB na terça-feira.