São Cristóvão ganhará Restaurante Escola do Senac no mirante do Cristo Redentor ainda este ano

Um sonho que começa a ser concretizado, fortalecendo o turismo de São Cristóvão, a 4ª cidade mais antiga do Brasil e a primeira capital sergipana. Na manhã de segunda-feira, 3, o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, e o prefeito do município, Marcos Santana, assinaram o termo de cessão de prédio no Mirante do Cristo Redentor, para a instalação de um restaurante escola do Senac. A assinatura contou com as presenças do diretor Regional em exercício do Senac, Adalberto Trindade de Souto, da diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, servidores, vereadores e secretários municipais, além de outras autoridades, no auditório do Paço Municipal de São Cristóvão.

Na ocasião, Marcos Andrade falou sobre a importância da parceria com a Prefeitura de São Cristóvão, município que integra a Rota Religiosa, do projeto Vai Turismo, que visa fortalecer o potencial turístico do Estado.

“Sergipe hoje é exemplo para o Brasil por conta dos avanços que nós conseguimos com esse projeto, elaborado pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Esse Restaurante do Cristo Redentor, o primeiro do país, que será um restaurante escola do Senac, é mais um aparelho que assumimos para mostrar que o turismo em Sergipe é forte e que São Cristóvão é um dos principais atrativos que temos. É a quarta cidade mais antiga do Brasil e nós vamos trazer qualidade e profissionalismo para atender melhor os visitantes que chegam na cidade. Os equipamentos que serão utilizados nesta unidade gastronômica do Senac já estão em processo de licitação, para que possamos colocá-la para funcionar ainda este ano, isso graças à parceria com o prefeito Marcos Santana”, enfatizou.

A implantação do Restaurante Escola ampliará as opções gastronômicas na cidade e possibilitará oportunidades de empregos e qualificação de mão de obra.

“Essa é mais uma ação da Fecomércio e do Senac que entra para a história, fortalecendo o turismo e a interiorização das nossas ações, através do Vai Turismo. Nesse novo espaço que está sendo cedido para nós, ofertaremos diversos tipos de cursos nas áreas de gastronomia e de turismo. Teremos no local, uma cozinha didática, duas salas de aula e um ambiente aconchegante, com uma vista de São Cristóvão do alto e com capacidade para atender 80 pessoas. Os turistas poderão degustar pratos regionais, preparados por profissionais do Senac e alunos. Essa é uma ação que, sem dúvida alguma, vai fortalecer a Rota Religiosa, que envolve também o município de Laranjeiras, dentro do projeto Vai Turismo em Sergipe”, enfatizou Adalberto Trindade.

O prefeito Marcos Santana destacou que a assinatura do termo de cessão é a concretização de parte de um sonho, alimentado desde o início da sua gestão, em 2017, que é a geração de empregos, através do turismo.

“Em parceria com o Senac, estamos transformando São Cristóvão, mostrando o potencial turístico que a cidade tem. Este é um momento de muita alegria, expectativa e esperança. Quando concebemos este restaurante, nossa visão era vê-lo funcionando a pleno vapor, e agora, esse sonho está se tornando uma realidade. Este projeto beneficiará diretamente muitas pessoas da nossa cidade, oferecendo capacitação profissional e novas oportunidades de crescimento, além de fortalecer ainda mais nosso turismo. O Senac tem sido nos últimos anos um parceiro incrível na qualificação profissional da nossa população, e temos o sonho de que futuramente tenhamos uma unidade física do Senac aqui em nossa cidade”, declarou o gestor municipal, Marcos Santana.

Cristo mais antigo do Brasil

O prédio onde funcionará o Restaurante Escola do Senac fica ao lado da imagem mais antiga do Cristo Redentor do Brasil, inaugurada em 1926. Após anos, sem qualquer investimento, o monumento e sua redondeza passaram por significativas obras de reforma e revitalização, com a construção de escadarias para romeiros e demais pedestres, pavimentação, amplo estacionamento e o restaurante panorâmico.

Ao todo, a obra de recuperação do equipamento e da rodovia que dá acesso ao local recebeu um investimento de R$ 3,3 milhões, oriundos de emendas federais e recursos próprios do município. A entrega oficial ocorreu em 2023 e, desde então, o espaço tem recebido visitantes de todo o país.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

