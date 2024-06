Nilson Lima assume diretoria Regional do Senac Sergipe

Na manhã desta terça-feira, 11, foi empossado como diretor Regional do Senac Sergipe, o advogado e contabilista Nilson Lima. Contando com a presença de colaboradores, familiares, autoridades e convidados, a solenidade aconteceu no auditório Hilton José Ribeiro, da unidade educacional de Aracaju, e foi conduzida pelo presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

“Nilson Lima é um nome de peso. Pelo histórico dele, como funcionário de carreira da Receita Federal, onde foi delegado em Sergipe; como secretário de Aracaju e do Estado, mostra a qualidade do trabalho que sempre desenvolveu. Enquanto presidente do Sistema Fecomércio, procuro trabalhar sempre com pessoas melhores, que busquem sempre a excelência, pois é o que fazemos aqui: uma gestão de excelência, prestar um melhor serviço, ir aonde o povo está, qualificar e capacitar as pessoas com qualidade. Temos a certeza de que Nilson Lima vai fazer a diferença no nosso sistema”, destacou o presidente.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, prestigiou a posse do novo diretor Regional da instituição de educação profissionalizante.

“Vemos com muita alegria a chegada de Nilson Lima no Senac, pois ele é um técnico qualificado, já testado no Estado, com uma vasta experiência e que vai nos ajudar a fortalecer ainda mais essa parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho. Temos programas importantes feitos em parceria com o Senac, como o Primeiro Emprego e o Qualifica Sergipe, que prepara a mão de obra do sergipano para o futuro. E temos a certeza de que Nilson ajudará a ampliar essas ações e a entrega de resultados ainda melhores para a sociedade sergipana”.

Em seu primeiro discurso, Nilson Lima ressaltou que como diretor Regional do Senac Sergipe, espera contribuir para ampliar o alcance social do Senac.

“Tenho o prazer de chegar a um time que já é vitorioso. A nossa missão aqui é dar a nossa singela contribuição para que os resultados tenham o maior alcance social possível, em todo o Estado, tanto na capital como no interior. Tudo que alcancei na vida profissional foi fruto da educação e quero dar a minha ajuda para que os jovens, os adultos possam ter uma oportunidade na vida. E nada melhor do que você ter um emprego ou empreender, e para isso é preciso que esteja preparado e qualificado. Assumir a direção do Senac é um reencontro com as minhas origens e dar a minha colaboração para transformar a vida de pessoas”.

“É muito bom saber que Nilson Lima vai continuar dando sua contribuição para a sociedade. Foi um excelente servidor público, com uma competência acima da média. Temos a certeza de que o Senac vai se surpreender com a capacidade organizacional que Nilson tem”, declarou o delegado da Receita Federal em Sergipe, André Passos.

O diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto, que esteve à frente interinamente do Regional, ressaltou a experiência de Nilson Lima como professor e aluno.

“O diretor recém-empossado foi professor do Ensino Médio e de cursos e é egresso aqui do Senac, e já conhece a instituição. A chegada dele no Senac vem ampliar ainda mais o trabalho que está sendo feito em todo o Estado. Toda equipe o recebe de braços abertos, pois percebeu a competência e principalmente a valorização humana que Nilson tem”.

“Em nome do presidente Marcos Andrade, dos conselheiros, todos que fazem o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, os funcionários do Sesc e do Senac, todos que verdadeiramente vestem a camisa, a nossa gratidão. Alcançamos vitórias graças a equipe, que nos ajudam e que desejo que continue ajudando o novo diretor empossado, sejam amigos e verdadeiros. Somos sustentáculos do presidente Marcos Andrade para que esse sistema avance muito mais em Sergipe e alcance êxito em tudo que faz. Hoje, meu coração está alegre, com a chegada de Nilson Lima. Seja muito bem-vindo e conte sempre comigo, com o Sesc e com todo Sistema Fecomércio”, declarou a diretora Regional do Sesc/SE, Aparecida Farias.

Em nome dos amigos presentes, o prefeito de Santana do São Francisco, Ricardo Roriz, destacou as qualidades do Nilson Lima e da amizade construída desde a adolescência.

“Conheço o Nilson há quase 40 anos e posso dizer que ele é meu amigo, de Marcos Andrade e de todos, pois é uma pessoa ímpar. Foi o melhor secretário da Fazenda deste Estado, deixou recursos no caixa quando deixou o órgão. Não tenho dúvidas que vai trabalhar com o mesmo zelo que sempre desempenhou por onde passou. Deixo meu abraço a Nilson e os parabéns ao Senac pelo novo diretor”.

A solenidade contou ainda com as presenças do secretário executivo da Secretaria de Estado do Trabalho, Rafael Melo; do diretor Administrativo Financeiro do Tribunal de Conta do Estado de Sergipe (TCE-SE), Augusto Fábio; do diretor da Escola de Governo, Wellington Mangueira; do vice-presidente da Fecomércio, André Garcez, e do superintendente, Lucas Uriel, diretores da Fecomércio e conselheiros do Sesc e Senac.

Breve currículo

Natural de Paripiranga (BA), Nilson Lima reside em Aracaju desde 1978, onde estudou, formou-se e construiu uma sólida carreira da Receita Federal, onde passou em dois concursos e aposentou-se no último dia 7, após 38 anos de atuação. No órgão federal, o auditor fiscal ocupou funções de destaque, chegando a ser delegado da Receita Federal em Aracaju.

Nilson Lima ocupou por três vezes o cargo de secretário Municipal da Fazenda em Aracaju (2001-2004 / 2005-2006 / 2013), e da Fazenda do Estado de Sergipe (2007-2008). Ao longo dessas quase quatro décadas de atuação profissional, fez especialização em Direito Público MBA em Administração e Gestão de Negócios, tendo atuado como professor no Ensino Médio e em cursos de pós-graduação e preparatórios para concursos.

