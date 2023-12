Samba In Concert – 2° Ato reunirá João Ventura e a Roda de Samba do Clube no TTB

Um verdadeiro passeio pela história do samba em um espetáculo musical que encanta quem prestigia. Assim é o Samba In Concert – 2° Ato, collab entre o Clube do Samba e o cantor e pianista João Ventura, que está de volta ao palco do Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, no dia 22 de dezembro, às 20h. Os ingressos são limitados e já estão à venda.

De autoria do Clube do Samba, o projeto Samba In Concert mistura gerações em um espetáculo teatral que conta a história do samba, o ritmo mais popular do Brasil, fazendo releituras das obras de grandes sambistas clássicos e modernos, a exemplo de Bezerra, Cartola, Adoniran Barbosa, Thiaguinho, Dilsinho, Péricles, entre outros.

O espetáculo tem direção musical de João Ventura e conta com a participação de diversos músicos sergipanos. No Samba In Concert – 2° Ato, o repertório segue a missão de destacar a história do samba, mas com algumas novidades em relação ao primeiro evento, que aconteceu em janeiro deste ano.

“Vamos levar o samba para dentro do teatro, contando a história desse ritmo desde as rádios, passando pela Bossa Nova, pelos sambas de protesto e pelos principais cantores até os sambistas atuais. Além disso, dessa vez, vamos trazer alguns compositores que não estiveram presentes no primeiro Samba In Concert, como Martinho da Vila, por exemplo”, adiantou João Ventura.

Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital e também na House da Bázico, na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e com os comissários do evento. Os valores são R$ 160 (inteira), R$ 90 (meia solidária) e R$ 80 (meia entrada). Mais informações pelo telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

Samba In Concert – 2° Ato

Data: 22/12/2023

Horário: 20h

Local: Teatro Tobias Barreto – Av. Pres. Tancredo Neves, n° 2209, bairro Inácio Barbosa, Aracaju

Atrações: João Ventura e Roda do Samba do Clube

Valor do ingresso: R$ 160 (inteira) / R$ 90 (meia solidária) / R$ 80 (meia entrada)

Pontos de venda: House da Bázico, na bilheteria do Teatro Tobias Barreto, no site Bilheteria Digital e com os comissários do evento

Informações: 79 99975 1218 (WhatsApp)