João Ventura e a Roda de Samba do Clube se apresentam nesta sexta-feira, 22, no TTB

Os amantes do samba e de uma grande experiência musical têm destino certo nesta sexta-feira, 22. É o Samba In Concert – 2º Ato, uma collab entre o cantor e pianista João Ventura e a Roda de Samba do Clube, cujo espetáculo narra a história do ritmo mais popular do Brasil. O evento acontece a partir das 20h, no Teatro Tobias Barreto, e os últimos ingressos estão à venda.

Com direção musical de João Ventura, o espetáculo traz no repertório a releitura de obras de grandes sambistas, dos clássicos aos modernos, como Cartola, Adoniran Barbosa, Thiaguinho e Péricles. A apresentação fica ainda mais especial com a participação de outros artistas sergipanos. Nesta edição, os convidados são Mayra Félix, João Falcão e China Vieira.

“Mayra é uma legítima representante do samba raiz, China é quem tem segurado a bandeira do samba raiz junto ao grupo Quioco Cabriolar e João Falcão foi revelado nos bares alternativos da cidade”, detalhou João Ventura. “Mayra é uma legítima representante do samba raiz, China é quem tem segurado a bandeira do samba raiz junto ao grupo Quioco Cabriolar e João Falcão foi revelado nos bares alternativos da cidade”, detalhou João Ventura.

O Samba In Concert – 2º Ato é um evento emocionante e genuinamente sambista criado para quem é apaixonado pelo ritmo. O espetáculo mistura samba e música clássica, levando o público a uma experiência inesquecível. A realização leva a assinatura do Clube do Samba.

Ingressos

Os ingressos são limitados e estão à venda no site Bilheteria Digital, na bilheteria do Teatro Tobias Barreto e na Houze da Bázico. Os valores do lote atual são R$ 160 (inteira), R$ 90 (meia solidária com entrega obrigatória de 1kg de alimento não perecível) e R$ 80 (meia entrada). Os alimentos arrecadados serão doados para a Creche de Almir do Picolé. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99975 1218 (WhatsApp).

SERVIÇO

Samba In Concert – 2° Ato

Data: 22/12/2023

Horário: 20h

Local: Teatro Tobias Barreto – Av. Pres. Tancredo Neves, n° 2209, bairro Inácio Barbosa, Aracaju

Atrações: João Ventura feat Roda do Samba do Clube com participação especial de Mayra Félix, João Falcão e China Vieira

Valor do lote atual: R$ 160 (inteira) / R$ 90 (meia solidária) / R$ 80 (meia entrada)

Pontos de venda: House da Bázico, na bilheteria do Teatro Tobias Barreto, no site Bilheteria Digital e com os comissários do evento

Informações: (79) 99975 1218 (WhatsApp)