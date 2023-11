Rodriguinho completa programação do Arena Samba Clube em dezembro

O cantor Rodriguinho volta a Aracaju no dia 3 de dezembro para um grande show na edição de fim de ano do Arena Samba Clube. O ídolo do pagode completa a programação do evento que também terá shows de Vitinho, Jefinho e Souza no comando da Seleção Arena, ÉDiferente e Nona. A festa terá 12 horas de samba e acontecerá no Iate Clube de Aracaju.

Sucesso dos anos 90 como vocalista do grupo de pagode Travessos, Rodriguinho se mantém até hoje como ídolo do gênero no Brasil. Hits como “Adivinha”, “Quando a gente ama”, “Tô te filmando”, “Fatalmente”, “Luz na escuridão” e “Palavras de amigo” marcaram a carreira do artista e continuam na memória do público. Entre os sucessos mais recentes, estão os projetos “Legado: O Show” e “Legado FenomeNow”, com seu irmão Mr. Dan e seu filho Gaab, além dos álbuns e turnê “30 Anos, 30 Sucessos” e “De Repente… Curitiba”.

O cantor e compositor Vitinho também é uma das grandes atrações do último Arena Samba Clube do ano. O carioca é referência no pagode romântico do país e conquistou o Brasil com a música “22 Minutos”, quando era da banda Disfarce. Em 2019, já em carreira solo, despontou com a música “Traição”. Atualmente sua música de trabalho é “Aos 45”, que faz parte da segunda edição do seu EP “Trajetória”.

Jefinho e Souza também desembarcam em Aracaju para comandar a Seleção Arena, iniciativa do Arena Samba Clube que une artistas de destaque para um show especial em conjunto. A programação fica completa com as apresentações do grupo ÉDiferente e do cantor Nona, sergipanos referência no pagode romântico.

Os ingressos para o Arena Samba Clube estão à venda no site Bilheteria Digital , nas lojas Iphone 079, localizadas nos shoppings Jardins e Prêmio, além do Araras Praia Hotel, na avenida Rotary, nº 125, na Orla de Atalaia. Mais informações estão disponíveis por meio do telefone (79) 99952 2944.

SERVIÇO

ARENA SAMBA CLUBE

Data: 03/12

Horário: 12h

Local: Iate Clube de Aracaju

Atrações: Rodriguinho, Vitinho, Jefinho, Souza, ÉDiferente e Nona

Ingressos: Bilheteria Digital, Iphone 079 (Shoppings Jardins e Prêmio) e Araras Praia Hotel

Informações: (79) 99952 2944