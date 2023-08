Sai zica! Com gol de Vegetti, Vasco bate o Grêmio em São Januário

Depois de quatro jogos sem vencer, o Vasco bateu o Grêmio por 1 a 0, neste domingo (06), em São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pablo Vegetti, novo reforço do Cruzmaltino, entrou no segundo tempo e balançou a rede. O gol do camisa 99 foi o primeiro do Vasco em casa na Série A desta temporada.

Com o resultado, o Vasco soma 12 pontos e sobe para a 19ª colocação na tabela. O Grêmio tem 30 e é o quinto colocado.

COMO FOI O JOGO

Na primeira etapa da partida, o Vasco teve oportunidades para abrir o placar. Logo aos 6 minutos, Gabriel Pec cruzou na área para Sebastian, mas o camisa 9 não conseguiu alcançar a bola. Logo depois, Pec recebeu de Praxedes na entrada da área, o atacante soltou uma bomba, mas a bola foi para fora.

No entanto, depois disso, os visitantes cresceram no jogo e quase marcaram com Suarez e Ferreira. Aos 41, a equipe carioca teve a melhor chance da parte inicial: Zé Gabriel aproveitou a sobra e chutou em direção ao gol gremista, mas a bola desviou e saiu raspando a trave.

O gol saiu na parte complementar. O time da casa voltou melhor para o segundo tempo, pressionando o tricolor gaúcho. Vegetti saiu do banco de reservas e comandou a vitória Cruzmaltina.

Aos 34 minutos, Pec cruzou na área e o camisa 99, de cabeça, marcou o gol da vitória em São Januário. O Grêmio tentou uma pressão nos minutos finais, mas o time de Ramón Díaz conseguiu administrar a vantagem.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Com a semana livre para treinar, o Vasco encara o Bragantino, na segunda-feira (14), ás 21h (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio recebe o Fluminense, no domingo (13), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, também pelo Brasileirão.