Flamengo é dominado e perde para o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro

O Flamengo perdeu para o Cuiabá por 3 a 0, neste domingo (06), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro viu o Botafogo ampliar a vantagem na liderança para 13 pontos. A equipe segue na vice-liderança com 31 pontos. O Dourado chegou a quarta vitória consecutiva e subiu para a oitava posição com 28 pontos. Os gols da partida foram marcados por Matheus Alexandre, Clayson e Deyverson.

O Jogo

O primeiro tempo foi controlado pelo Cuiabá. O Dourado teve a chance de abrir o placar logo aos 3′, quando Raniele arriscou de fora da área e bola saiu rente à trave esquerda de Matheus Cunha. No minuto seguinte, foi a vez de Ceppelini finalizar e o goleiro do Flamengo fez outra defesa. Aos 5′, a terceira finalização da equipe da casa: Fernando Sobral recebeu livre e arriscou o chute, mas parou na defesa de Matheus Cunha.

O Flamengo seguia perdido em campo e só conseguiu chegar ao gol de Walter aos 21′ em chute colocado, mas fraco, de David Luiz, que parou nas mãos do goleiro do Cuiabá. O Dourado respondeu aos 22′: Raniele chutou de longe e Matheus Cunha foi no cantinho para colocar a bola pela linha de fundo.

A pressão do Cuiabá continuou e aos 34′, a equipe criou a melhor chance para abrir o placar. Rykelme pegou a sobra de uma bola rebatida pela defesa do Flamengo no lado esquerdo da área e chutou rasteiro para grande defesa de Matheus Cunha. No fim do primeiro tempo, Pedro arriscou uma bicicleta para o gol, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá resolveu a partida em menos de 10 minutos. No primeiro lance de ataque, Ceppilini levanta a bola na área, David Luiz desvia, e a bola caiu nos pés de Matheus Alexandre que colocou para as redes. Aos 8′, Clayson tabelou com Deyverson, driblou David Luiz na área e bateu no contrapé de Matheus Cunha para fazer 2 a 0.

*Em Atualização

