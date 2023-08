Com três representantes entre os três primeiros, Rio domina o Brasileirão; Vasco esboça reação

Após o término da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rio de Janeiro colocou três representantes nas três primeiras posições na tabela de classificação. O Botafogo é o líder com 44 pontos. Flamengo e Fluminense aparecem na sequência com 31 pontos na segunda e terceira posições, respectivamente. O Vasco destoa dos rivais ocupando a 19ª colocação na zona de rebaixamento.

Nessa mesma edição, os quatro grandes do Rio “lideraram” na primeira rodada quando todos venceram seus jogos: Flamengo 3 a 0 Coritiba, América-MG 0 a 3 Fluminense, Botafogo 2 a 1 São Paulo e Atlético-MG 1 a 2 Vasco. A liderança foi compartilhada com mais cinco equipes (Corinthians, Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras e Bragantino).

Botafogo

O Glorioso conquistou de maneira simbólica o título de campeão do primeiro turno. O Alvinegro defende oito partidas de invencibilidade no Brasileirão, sendo a última derrota sofrida no dia 03 de junho contra o Athletico-PR, em Curitiba, na Arena da Baixada. A matemática aponta o time com quase 90% de chance de título. Com 13 pontos de vantagem, o Botafogo é detentor de várias marcas importantes.

Mais vitórias (14)

Menos derrotas (2)

Menos empate (2)

2º melhor ataque (32)

Melhor defesa (10)

Tiquinho Soares artilheiro (13 gols)

Flamengo

O rubro-negro é o vice-líder com 31 pontos, porém vem de um período de oscilação nas últimas cinco rodadas. O Flamengo venceu apenas uma vez (Atlético-MG), perdeu um jogo (Cuiabá) e soma três empates (Palmeiras, Fluminense e América-MG).

Internamente, o Flamengo ainda não abriu mão de alcançar o Botafogo e buscar o título, porém pela grande desvantagem o foco pode ser garantir uma vaga no G-4, que daria vaga na Libertadores em 2024. O time do técnico Jorge Sampaoli tem possibilidades reais de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores da América.

Fluminense

O Tricolor subiu na classificação após a rodada ser positiva. A vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras veio acompanhada das derrotas de Flamengo e Grêmio. Depois de uma turbulência com resultados que geraram cobranças da torcida, o time do técnico Fernando Diniz somou três vitórias nas últimas cinco rodadas.

Ao lado de Flamengo e Grêmio, o Fluminense é a segunda equipe que mais venceu no Campeonato Brasileiro – nove triunfos.

Vasco

A campanha do Cruz-maltino destoa em relação aos rivais. Depois de vencer o Atlético-MG na estreia e empatar com o Palmeiras na segunda rodada, a equipe despencou de rendimento e entrou na zona de rebaixamento. Atualmente, o Vasco ocupa a 19ª colocação.

O torcedor, no entanto, adota um sentimento em tom de confiança depois da vitória sobre o Grêmio, em São Januário. O time esboça uma reação técnica e tática desde a chegada do técnico Ramon Díaz. O resultado contra os gaúchos resultou na primeira vitória em São Januário, com o primeiro gol marcado na Colina Histórica.