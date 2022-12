Rota Caminhos da Serra de Itabaiana é validada e reconhecida pelo Ministério do Turismo

A primeira Rota de Turismo Rural Sergipana começou a sua história em 2017, quando a Turismóloga e especialista em planejamento do Turismo, Ellen Carvalho, escolheu o destino para transformá-lo em uma referência no segmento.

Em novembro de 2020, com muito planejamento e estudos, aconteceu o lançamento, durante a pandemia mundial.

“Nesses dois anos de lançada, a rota vem passando sempre por melhorias, adaptações e sempre inovando sem perder a ruralidade e agregando valor. O que a torna especial com certeza é a persistência, a força de vontade de mostrar o que tem de melhor em pleno agreste Sergipano”, conta Ellen.

Ainda neste ano a Rota foi contemplada com várias inovações e reconhecimentos: em janeiro com a lei de reconhecimento estadual aprovada pelos deputados estaduais e governo do Estado, tornando-se referência regional, e em seguida, os deputados Georgeo Passos e Maria Mendonça reconheceram a importância e necessidade de investimentos para a Rota e juntos enviaram 70 mil reais para investir na divulgação e promoção da Rota.

“Em meados de junho deste ano, a Rota foi contemplada em participar do projeto do Ministério do Turismo, Universidade federal Fluminense e Ministério da Agricultura ” Experiências do Brasil Rural”, tendo como pré-requisito a farinha de mandioca mostrada em suas várias vertentes, das casas de farinha a feira de Itabaiana, nos pratos gastronômicos e sobremesas, até em lançamento e criação de um novo produto em soma com dois grandes potenciais gastronômicos itabaianenses, a castanha do Carrilho, numa versão sabor pé de moleque, feita pelo Quiosque da Castanha” explica.

O resultado de várias reuniões, consultorias e oficinas foi a validação da Rota e o reconhecimento do potencial de cada empreendimento que hoje faz parte desse case de sucesso Sergipano. Integram a Rota Caminhos da Serra de Itabaiana: o Parque dos Falcões, a propriedade Rural de orgânicos Sítio Alto dos Ventos, o Quiosque da Castanha, a Casa de Farinha na praça de eventos, a Feira de Itabaiana, a gastronomia do Restaurante Tempero do Sertão, o povoado Ribeira, o projeto de Base Comunitária Vila das Flores (primeira Vila Turística Sustentável e Criativa Sergipana), a Casa de Farinha Comunitária do povoado Ribeira e a propriedade Rural Sítio Meu Rancho.

“A validação aconteceu em outubro e teve a presença de representantes do Ministério do Turismo e Universidade Federal Fluminense, que consistiu nas visitas técnicas e avaliação de todos os empreendimentos”, conta Ellen.

De acordo com o professor José Carlos Dantas – representante da Universidade Federal Fluminense – a Rota atende os requisitos.

“O acolhimento teve nota alta em quase 100% das visitas técnicas, a organização e conteúdo das experiências memoráveis foram destaque também, existem algumas melhorias que devem ser feitas pela gestão local, vamos disponibilizar o relatório, no mais com certeza voltarei em breve para levar minha família”, ressalta.

“Não poderia estar fechando o ano da melhor forma, já que a Rota é só chegou até aqui pelo grande esforço que continuo fazendo por todos aqueles que juntos comigo, acreditam que estamos no caminho certo. Isso não tem preço!!”, comemora Ellen Carvalho, criadora e gestora da Rota.

