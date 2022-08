BALANÇO GERAL SERGIPE: Canindé de São Francisco – Reportagem discute situação do turismo local

Reportagem completa

Canindé de São Francisco extremo noroeste do estado de Sergipe a 215 km de Aracaju, serve como portal do Complexo Turístico de Xingó

O rio São Francisco e o Cânion de Xingó é cartão de visitas da região e que projetou o município no mapa turístico do estado e do Brasil. A localidade tornou-se conhecida internacionalmente ao servir de cenário de novelas e minisséries. Um dos mais belos espetáculos do planeta. Pedra, água, vegetação exuberante e fauna diversificada. Um dos passeios mais bonitos do Sergipe é o de escuna ou catamarã pelo rio São Francisco.

O ponto de partida é a cidade de Canindé, a 215 quilômetros de Aracaju. Depois de meia hora de navegação, chega-se ao imponente Cânion do Xingó, com direito a mergulho nas águas verdes e cristalinas do Velho Chico. Barquinhos levam ao miolo dos cânions, onde as embarcações de maior porte não conseguem entrar. É possível ainda fazer stand up paddle nas águas tranquilas e praticar rapel nos belos cânions. De Aracaju a capital a Canindé são cerca de três horas de viagem. A melhor opção é pernoitar na cidade e, no dia seguinte, conhecer o município de Piranhas, onde Lampião e sua turma de cangaceiros costumavam montar acampamento.

O Museu de Arqueologia de Xingó da Universidade Federal de Sergipe (UFS), está localizado no município de Canindé do São Francisco, com a missão de pesquisar, preservar e expor o patrimônio arqueológico de Xingó. O acervo museológico da instituição é formado por mais de 50.000 peças e vestígios e está apresentado em uma exposição humanizada, na qual são destacadas todas as etapas de elaboração dos artefatos pré-históricos, compreendendo práticas humanas e procedimentos técnicos que o homem fez uso para se estabelecer na região.

São 215 km pela chamada Rota do Sertão: saia de Aracaju em direção a Itabaiana pela BR 235; saia pela SE 175 em direção a Ribeirópolis e Nossa Senhora da Glória, onde você segue pela SE 230 até Canindé de São Francisco. Caso vá se hospedar em Piranhas, é só atravessar a ponte e seguir as placas.

Área: 902.251 km²

Elevação: 68 m

Hotéis: 3 estrelas por uma média de R$ 221, 5 estrelas por uma média R$ 267. Ver hotéis

Altitude: 68 m

